Nayt lancia il freestyle “fatto da sooooolo”. Si aggiungono nuove date live al calendario

Nayt arricchisce la tracklist dell’ultimo disco, Habitat, progetto che ha debuttato al secondo posto della classifica di vendita album FIMI, e al primo di quella dei vinili, con un freestyle inedito: fatto da sooooolo fuori per VNT1/Columbia Records/Sony Music Italy.

Questa nuova uscita è un esercizio stilistico in cui Nayt mette in rima i traguardi raggiunti. Dai live sold out alle numerose certificazioni, dai numeri nello streaming alle richieste di featuring che crescono. Insomma un vero e proprio statement di self-awareness che ci dimostra come una realtà diversa dalla massa possa arrivare al successo.

fatto da sooooolo è un banger perfetto per essere portato sul palco ed è fuori dal 4 agosto 2023.

Nel frattempo continua il tour di Nayt a cui si aggiungono due nuovi appuntamenti a Modugno, provincia di Bari, e Catania. Questo il calendario aggiornato del tour organizzato da Bpm Concerti:

27 maggio – MILANO @ MI AMI FESTIVAL

22 giugno – FIRENZE @ VIPER SUMMER FESTIVAL

6 luglio – BOLOGNA @ BONSAI GARDEN

28 luglio – AZZANO DECIMO (PN) @ FIERA DELLA MUSICA

29 luglio – TRENTO @ TRENTINO LOVE FEST

5 agosto – PATTI (ME) @ INDIEGENO FEST

1 settembre – ORTONA (CH) @ Italian Style Festival

15 novembre – MILANO @ ALCATRAZ

16 novembre – PADOVA @ HALL

18 novembre – PERUGIA @ AFTERLIFE

20 novembre – BOLOGNA @ ESTRAGON CLUB

21 novembre – FIRENZE @ TUSCANY HALL

22 novembre – VENARIA REALE (TO) @ TEATRO CONCORDIA

24 novembre – NAPOLI @ PALAPARTENOPE

25 novembre – MODUGNO (BA) @DEMODÉ CLUB NUOVA DATA

28 novembre – CIAMPINO (RM) @ ORION CLUB SOLD OUT

29 novembre – CIAMPINO (RM) @ ORION CLUB

2 dicembre – CATANIA @ECS DOGANA CLUB NUOVA DATA