Anteprima video: Namida in “Ti faccio un tutorial” ci riporta al pop punk di fine anni ’90

Arriva in radio venerdì 12 aprile Ti faccio un tutorial, nuovo singolo della cantautrice pop-punk Namida. All Music Italia vi presenta oggi in anteprima esclusiva il videoclip del brano.

Claudia Pregnolato è nata a Torino il 20 febbraio del 2000. Inizia a far musica in giovane età e nel corso degli anni partecipa a importanti Contest musicali come Castrocaro (semifinalista nel 2018 e finalista nel 2021), Festival Show (finalista 2019), Festival di Cittadella (vincitrice dell’edizione 2019), Deejay On Stage (semifinalista nel 2022) e Area Sanremo (vincitrice nel 2021).

Nel 2023 ha lanciato diversi brani inediti tra cui il singolo Figli dei fuori che le ha permesso di conquistare la copertina della playlist editoriale “Rock Italia” di Spotify.

Ha inoltre aperto i live di artisti del calibro di Tananai, Hell Raton, Bresh, NuGenea. Attualmente è al lavoro sul suo primo disco.

Namida Ti faccio un tutorial

Il 2024 di Namida è iniziato con il singolo Paranoia Park, brano uscito come i precedenti per Matilde Dischi, e continua ora con Ti faccio un tutorial .

Si tratta di una canzone energica che racconta le relazioni che spesso annoiano Namida. Lei in questo pezzo chiede, vuole e pretende di più dagli altri.

È una dedica a chi non si accontenta di una serata in discoteca, di un messaggio d’amore, di una canzone urlata a un concerto o di un bel ragazzo conosciuto a una festa. Un tutorial per menti ribelli, per chi cerca il brivido e per chi, come Namida, si nutre di emozioni forti.

Lei ci racconta così il pezzo:

“Con questa canzone credo di aver tirato fuori il mio lato più ironico. Certi temi si possano affrontare facendo musica con leggerezza.

Mi piace scrivere pezzi che rispecchino la mia energia. Enfatizzare i lati positivi penso sia un mio modo di esorcizzare il dolore o qualcosa che mi infastidisce e in ‘Ti faccio un Tutorial’ ho adottato esattamente questo meccanismo. Questa canzone fa parte del filone delle ‘Dedicated songs’: è nata con il solo intento di essere recapitata al diretto interessato.

Mi sono divertita a scriverla e mi diverto ancora di più a portarla live e spero che comunque qualcuno possa rispecchiarsi e sorridere anche in un momento di sconforto.“

In anteprima su All Music Italia vi presentiamo il video del brano diretto e girato da Alessandro Sangiorgi in una location che richiama l’immaginario pop punk americano.