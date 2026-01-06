6 Gennaio 2026
Nameless Festival 2026 e Nameless Winter Edition: svelate le line up!

Sul palco dell’edizione estiva troveremo Calvin Harris e Fisher, mentre Gigi D'Agostino e Axwell scalderanno l'inverno più freddo

Nameless Festival 2026 e Nameless Winter Edition: line up
A poche settimane dal primo appuntamento live, le line up del Nameless Festival 2026 – in programma dal 30 maggio al 1° giugno nella nuova location del “Bione” a Lecco – e del Nameless Winter Edition, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio (LC), iniziano a prendere forma.

Ed ecco che a salire sul palco dell’edizione estiva saranno gli headliners Calvin Harris – che tornerà in Italia dopo 13 anni – e Fisher, figura centrale della musica elettronica contemporanea, consacrato a livello globale da hit da oltre mezzo miliardo di stream, una nomination ai Grammy e performance nei più grandi festival e club del mondo.

Ma non è tutto! A loro si aggiungeranno infatti anche Svdden Death, Goodboys, Ray Volpe e Tony Pitony.

A scaldare l’inverno più freddo ci saranno invece il dj e produttore di fama mondiale Axwell e Gigi D’Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo, che – insieme ad Automhate, Merk & Kremont, Zomboy e Edmmaro – proporranno ai presenti un’esperienza più intima, immersiva e focalizzata sulle radici elettroniche del Festival.

Ma le sorprese non finiscono qui! Di fatto, Nameless Festival ha annunciato la partnership con gli stage hosts di Monstercat e, dopo il successo dello scorso anno, ha rinnovato anche per l’edizione 2026 la collaborazione con Worried About Henry, che prenderà possesso di uno dei palchi in una delle tre giornate di Festival.

Infine, dal 26 maggio al 1° giugno, si terrà la Lake Como Music Week: una settimana di attività, side events, showcase e talks dislocati sul territorio della città di Lecco, e non solo!

