Mr. Rain canta “Per sempre ci sarò” nel nuovo film Disney/Pixar, “Elemental”

Mr. Rain Per sempre ci sarò è la versione italiana del brano portante cantato dal cantautore in Elemental, nuovo film Disney e Pixar. Il brano si potrà sentire durante il film e, nella versione estesa, nei titoli coda del lungometraggio d’animazione in uscita in Italia il 21 giugno, primo giorno d’estate.

Nella versione originale del film, il brano Steal the Show è interpretato dal cantautore, produttore e polistrumentista multi-platino Lauv che ha lavorato sul singolo con il compositore Thomas Newman (già al lavoro sulle musiche di Alla ricerca di Nemo, WALL•E e Alla ricerca di Dory ) e con l’autore Michael Matosic.

La colonna sonora completa con tutte le musiche di Newman sarà fuori dal 16 giugno.

Elemental è un viaggio attraverso Element City, città dove gli elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – vivono insieme. Qui la ragazza di Fuoco, Ember, e il ragazzo di Acqua che “segue la corrente”, Wade, si rendono conto che forse non sono poi così diversi.

Nella versione italiana del film Ember è doppiata da Valentina Romani mentre Stefano De Martino dà la voce a Wade.

Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh.

Il brano cantato da Mr. Rain, attualmente in radio con il singolo La fine del mondo insieme a Sangiovanni, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.