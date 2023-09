Morgan parla di “evidente errore linguistico” le sue scuse e il gesto concreto… ecco a cosa servirà la sua donazione

Morgan X Factor 2023 Alla conferenza stampa della nuova stagione del talent show Morgan è tornato sulla questione del concerto di Selinunte, già si era scusato pubblicamente attraverso i suoi social ma ha colto l’occasione per rendere le sue scuse un gesto concreto: una donazione di metà del suo cachet a Casa Arcobaleno che permetterà di ristrutturare quattro appartamenti destinati alle vittime di omofobia.

Ecco il suo discorso completo…

“Si è creata una dinamica complessa che però ha generato da una parte quello che è stato un evidente errore linguistico. Le parole sono molto importanti ed io sono quello che in realtà crede molto nelle parole ed è per questo che ho voluto fare un gesto concreto, perché le parole sono qualcosa di concreto, perché le parole sono qualcosa di concreto, possono offendere e ferire molto, possono essere delle armi pesanti.

Siccome me ne rendo conto ho voluto dare concretezza alle mie scuse, vorrei che si capisse questo meccanismo per cui ho voluto trasformare in un gesto vero quello che un parola non poteva fare. Una parola non va presa alla leggera e su questo siamo d’accordo tutti.

Era un bel concerto, chi lo ha vissuto ha potuto dare un peso relativa a quella cosa, chi non lo ha vissuto come voi, come tutti gli altri, giustamente si è sentito offeso da un’estrapolazione. Ma se vogliamo parlare di quello che ha potuto generare, a parte la mia donazione, anche a livello di dibattito. È stato un’occasione di trasformare un errore in un momento in cui si è parlato e si parla di questa cosa.

Se vogliamo possiamo continuare a parlarne, però dopo X Factor, perché ora non siamo qui per parlare di questo…”