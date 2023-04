Morgan presenta “Io ho perso”, l’inedito che fa da sigla a Stra Morgan

Morgan Io ho perso testo della canzone che è la sigla del nuovo programma tv del cantatuore, Stra Morgan.

Dopo il caos di Sanremo 2020 in gara con Bugo e quanto avvenuto l’anno successivo quando, mentre era giurato di Sanremo giovani attaccò pubblicamente Amadeus e le sue competenze, reo di aver preso proprio Bugo al Festival e non lui e la la sua canzone, torna in Rai, fortemente voluto dall’amico (ora al governo) Vittorio Sgarbi.

Un programma sperimentale che parte proprio il 10 aprile nella seconda serata di Rai 2 e andrà in onda ogni sera fino a giovedì.

Come era prevedebile Stra Morgan ha fatto discutere ancora prima dell’inizio un po’ per le accuse di Bugo (vedi qui) un po’ per le dichiarazioni del cantautore che ha svelato che molti artisti hanno rifiutato il suo invito, tra loro Marco Mengoni e Madame.

Un rifiuto che onestamente non ci lascia stupiti visto che Morgan durante Sanremo ha criticato in maniera decisamente pesante il reportorio di Marco e la personalità della cantautrice.

Tornando a Stra Morgan l’artista, insieme a Pino Strabioli che sarà al suo fianco in tutte le puntate, ha raccontato qualcosa in più sul programma ospite a Domenica In da Mara Venier: “Andiamo in onda in seconda serata, alle 23, perché è un orario in cui sono concesse cose che in altri orari no si possono fare.”

Tra l’altro Mara ha dato il benvenuto a Morgan con un messaggio video da parte di un amico, Roberto Vecchioni:

“Mara tu hai lì uno dei pochi geni della canzone italiana, Marco è uno di quelli a cui non interessa la meta, a lui interessa quello che vede durante il viaggio. Per questo non è stato accettato in certi posti. Lui è un puro che si stupisce di tutto quello che vede, è un poeta oltre che un grande musicista.“

Nello quattro puntate dello show si parlerà di quattro grandi cantautori: Franco Battiato, Lucio Battisti, Umberto Bindi e il padre di tutti i cantautori, Domenico Modugno. Nello show ci sarà anche un momento in cui Morgan unirà la musica dei cantautori a quella di grandi artisti internazionali: Brian Eno per Battiato, Bowie per Battisti, Freddie Mercury per Bindi ed Elvis Presley per Modugno.

In quest’ultimo caso per esempio canterà Resta cu’mme in inglese. Ci sarà spazio anche per alcuni ospiti, Gino Paoli per esempio.

Il programma avrà una sigla, un pezzo inedito cantato da Morgan, Io ho perso, in cui dedica a tutti la sua debolezza.

Io ho perso

Ho perso

ho perso l’occasione della vita

ho perso tempo dietro una svitata

ho perso abilità di calcolo

ho perso il filo del discorso

ho perso un anno l’anno scorso

Io ho perso

Io ho perso

la dignità civile

l’aspetto giovanile

il treno alla stazione

il gusto di fare una canzone

Io ho perso

la mia giacca preferita

l’idea di farla finita

la faccia pubblicamente

ogni tanto perdo un dente

Ho perso l’amore dentro al cuore

la voce per cantare, la voglia di parlare

la funzione del Natale

io ho perso

ho perso

il denaro in cose vuote

ho perso il lavoro da imbecille

la voglia, la voglia, la voglia di essere ribelle

Io ho perso i progetti di una vita

l’ordine alfabetico

Memoria e spirito critico

ho perso eleganza e gusto estetico

ho perso

la luce nelle sguardo

ma non ancora il senno

la testa sulle spalle e vedo il senso delle cose

Io ho perso

la forza nelle mani

ma non è ancora senno

io ho l’istinto di creare

E vedo il senso del domani

E avevo perso libidine, dolcezza

educazione, compostezza

ho perso amici, genitori, figli, cani

ho perso tutto quello che potevo

anche se non volevo

ho perso tutto quello che potevo

anche se non volevo

La curiosità

ma non aancora il senno

ho la testa sulla spalle

quando per tutti non va

resto ancora in piedi

perché vedo il senso delle cose

Io ho perso

la forza nelle mani

ma non è ancora il senno

io ho l’istinto di creare

E vedo il senso del domani