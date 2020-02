La storia Morgan Bugo post Sanremo 2020 sembra non conoscere fine e Simone Bertolotti, co-autore del brano Sincero, produttore del disco di Bugo e direttore d’orchestra per i due artisti al Festival, prova a chiuderla una volta per tutte raccontando per filo e per segno quanto successo riguardo alla cover di Endrigo che ha dato il via alla vicenda.

Attenzione, quello che Simone Bertolotti racconta nel suo post su Facebook è accompagnato dalle prove concrete di quando affermato.

La documentazione, le partiture e file citati non sono stati ovviamente resi pubblici per motivi etici.

All Music Italia ha richiesto a Mescal, etichetta discografica di Bugo, di poter visionare privatamente per voi la suddetta documentazione in modo da potervi confermare che le dichiarazioni che seguono corrispondano al vero.

Il nostro sito ha così potuto visionare tutte le partiture, ascoltare i file audio e la documentazione citate nel lungo post del Maestro Simone Bertolotti e pertanto possiamo andare a confermarmi l’effettiva esistenza delle prove citate.

Quello di Bertolotti è l’ennesimo tentativo di metter fine ad un processo mediatico che ha visto Morgan nella serata di ieri, recarsi nuovamente da Barbara D’Urso per parlare della vicenda e di Bugo.

Clicca su continua per scoprire tutta la storia.