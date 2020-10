Dopo le dure parole di Gemitaiz a mezzo Instagram (le trovate qui), Moreno ha deciso di rispondere per le rime usando anche lui le storie del famoso social.

Se volevi dirmi qualcosa visto che una volta mi hai anche incontrato in treno e non mi hai detto niente…“

“Gemitaiz, Gemitaiz stamattina ti sei svegliato con la luna inversa? E va bene sarò costretto a risponderti nonostante io odi le cose e penso che non sia rap questo.

Moreno continua poi ricordando il suo primo incontro con Gemitaiz (da lui smentito in altre storie…

Nel continuare l’artista parla della sua partecipazione, criticata dal collega, ad Amici di Maria De Filippi…

“Sono riuscito ad impormi nel freestyle. Ho fatto una gavetta, avevo un gruppo… Cose che comunque sono state cancellate dalla mia partecipazione ad un talent.

Purtroppo non l’ho deciso io di cantare delle cover che tra l’altro in America si fanno queste cose è un tributo, ed io sono stato onorato di fare un tributo ad uno come Emis Killa che è campione italiano anche lui di freestyle ed è anche un bravissimo rapper.

Dovevo attenermi alle regole di una scuola, di un programma ricco di professionisti che tra l’altro mi hanno di certo insegnato qualcosa. Tu non ci sei mai stato e parli per sentito dire e ti auto celebri più forte in qualcosa che fa già ridere così.“