E’ uscito Origami, il nuovo singolo del giovanissimo cantante Alessandro Montesi, meglio conosciuto come Monte, web star conosciuto per i suoi video su YouTube.

Il brano, pubblicato dall’etichetta 2MuchRecords con distribuzione Believe, farà parte dell’album Open World, in uscita in autunno.

Origami si caratterizza per un mood adatto a una serie televisiva teen, che ben potrebbe essere collocata su Netflix. Il testo parla del sentimento adolescenziale di chi vuole scappare via dalla solita monotonia, mentre la musica è ricca di atmosfere synth-wave e influenze emo-trap.

Il brano è stato prodotto da Gianmarco Ciullo e Marco Calanca, in arte Insane e Becko, artisti che negli ultimi tre anni hanno collaborato con molti artisti della scena italiana e internazionale.

MONTE ORIGAMI

“Origami l’ho scritta mentre riflettevo sulla piega che negli ultimi anni la mia vita sta prendendo. Il brano è un omaggio a tutte le nuove esperienze che ho avuto l’occasione di vivere da quando insieme ai miei amici di Roma abbiamo deciso, io all’età di 17 anni, di trasferirci a Milano per inseguire il nostro sogno, senza troppe aspettative, ma con tanta voglia di fare. Son passati ormai quasi 2 anni da quel momento, nonostante gli errori fatti, le brutte situazioni nella quale ci siamo ritrovati, le difficoltà che nemmeno avremmo mai pensato di affrontare, siamo sempre qui, soli, ma insieme, ogni giorno un passo più vicino dal realizzarci.”

Queste le parole di Monte per descrivere il nuovo singolo, che arriva dopo il buon riscontro dei precedenti. Hula Hoop e Paranoia, che hanno ottenuto risultati importanti su Spotify e sui social (ne abbiamo parlato Qui).