Mini Meets Music Contest, il concorso per i talenti della scena elettronica

Si svolgerà lunedì 29 e martedì 30 giugno in diretta Facebook Mini Meets Music Contest. Si tratta di un concorso rivolto ai giovani talenti tra 18 e 25 anni che offre un corso nella prestigiosa MAT Academy e la produzione e pubblicazione di una traccia.

Mini, il marchio automobilistico di proprietà di BMW, è partner per il secondo anno consecutivo di Meet Music. E’ un appuntamento che dal 2017 regala a producer, artisti e professionisti della scena musicale elettronica l’opportunità di incontrarsi e attivare sinergie uniche e speciali, migliorando la conoscenza sul music business sia dal punto di vista del djing che da quello della produzione discografica.

MINI MEETS MUSIC CONTEST 2020

L’edizione 2020 di Mini Meets Music Contest cambia veste e si affida alla tecnologia, diventando una due giorni digitale. Lunedì 29 e martedì 30 giugno dalle 10 alle 18 si svolgeranno tavole rotonde, workshop e live esclusivi in diretta Facebook con tanti esperti e protagonisti del settore.

Hanno confermato la presenza Albertino, Andrea Pellizzari, Shorty, Tommy Vee, Ralf, Renato Tanchis (Sony Music), Ottavio Nana (We Are Social), Matteo Fedeli (SIAE).

Sarà anche l’occasione per confrontarsi e pensare alla ripresa del settore musicale e dei club a seguito delle difficoltà degli ultimi mesi. Il programma completo è disponibile sul sito di Meet Music.

Il contest è aperto ad artisti e gruppi italiani liberi da contratto discografico o editoriale ed è rivolto ad ogni genere musicale e si svolgerà via web durante il mese di luglio.

Per partecipare alla selezione basterà rispondere con un video alle domande che verranno proposte lunedì 29 giugno alle ore 10:00 in apertura di Meet Music.

I video con le risposte potranno essere inviati al numero 371/3340362 dal 1 al 31 luglio 2020.

Successivamente una giuria formata da addetti ai lavori sceglierà i 3 artisti più interessanti che parteciperanno poi alla selezione finale.

Un’opportunità unica per la promozione del talento, che mette al centro la passione per la musica e offre non solo la concretizzazione di un’opera, ma anche una splendida opportunità di studio e miglioramento.