Minerva affronta le proprie paure nel singolo onirico “Edera”

Edera è il nuovo singolo di Minerva, giovane cantautrice della provincia di Treviso. Nel brano, disponibile negli store digitali dal 18 novembre 2020, l’artista (all’anagrafe, Letizia Simioni) affronta il tema delle proprie paure.

Il pezzo nasce da un sogno, durante il quale Minerva viene trascinata verso il basso da una pianta rampicante che fuoriesce da una grata e non riesce a liberarsi. La cantante racconta così una delle sue più grandi paure; e a proposito del brano dice: “Edera ci vuole ricordare di non mettere mai da parte le nostre emozioni, ma anzi di fronteggiarle. Il sapere che potremmo cadere da un momento all’altro, ci fa apprezzare ciò che proviamo quando siamo ancora in equilibrio, ci rende inconsapevoli del nostro futuro e, per questo, in grado di aprire gli occhi sul presente”.

Edera, prodotta da Jack Sapienza per RKH Studio, arriva dopo la pubblicazione dei brani Mantra, Fuji e Illusione. Con questo nuovo singolo, l’artista continua a farsi conoscere e a far conoscere il proprio mondo. La canzone rappresenta un’evoluzione nel percorso musicale di Minerva, ma racchiude anche un’evoluzione sotto l’aspetto tematico. Mantra e Fuji esprimevano i temi della diversità e del dolore di qualcuno con cui si entra in empatia. Edera, invece, propone il tema della consapevolezza di se stessi e il confronto con le proprie paure.

Ecco chi è Minerva

Minerva (nome d’arte di Letizia Simioni, classe 2002) inizia a scrivere brani a 13 anni, influenzata dalle metriche e dagli “incastri” del mondo hip hop italiano. La sua musica è in continua evoluzione; e il suo concept prende spunto da svariati mondi: l’arte, l’universo lo-fi e l’immaginario anime, uniti ad un’accezione retrò.

Nell’estate 2020 con il singolo Mantra, prodotto da Jack Sapienza, ha inizio la sua collaborazione con la realtà indipendente torinese RKH. Il percorso musicale di Minerva continua con la pubblicazione di Fuji e Illusione.

Tutti e tre i brani entrano direttamente nella playlist New Music Friday Italia di Spotify. Fuji conquista anche la playlist Graffiti Pop.

Per conoscere meglio Minerva, potete visitare il suo profilo Instagram.