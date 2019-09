Mina Fossati dovrebbe essere questo il titolo dell’album in uscita a novembre che vedrà la voce per eccellenza della musica italiana affiancata da uno dei più grandi autori (e cantautori) del nostro panorama musicale.

Mina manca dalle scene discografiche dalla fine del 2018, periodo in cui pubblicò un album di inediti, Maeba, certificato con il disco d’oro. Ivano Fossati invece ha dato l’addio alle scene nel 2011 dopo la pubblicazione dell’album Decadancing e il successivo tour.

Ma in pochi possono resistere al richiamo di Mina, la Tigre di Cremona e così il 22 novembre prossimo Ivano Fossati potrebbe tornare al fianco della cantante in un nuovo album.

Il condizionale è d’obbligo perché al momento non è ancora chiaro se il disco sarà un’operazione simile a MinaCelentano, album che nel 1998 vide Mina e Adriano Celentano uniti per un disco di duetti inediti (oltre 1.600.000 di copie vendute) a cui fece seguito nel 2016 Le Migliori (250.000 copie), o se sarà un disco in cui “La voce” reinterpreterà i brani del maestro come già fatto in passato con Lucio Battisti, Jannaci, Renato Zero e i Beatles.

Un altro dubbio che verrà certamente svelato nelle prossime settimane e se in Mina/Fossati, questo il titolo del disco in uscita per Sony Music Italia, troveranno spazio solo cover o se ci saranno anche inediti scritti da Fossati.

Del resto il cantautore nonostante il ritiro dalle scene non ha abbandonato la scrittura di canzoni. Tra le ultime collaborazioni in questo versante i brani firmati per Laura Pausini, Giorgia e il ritorno in un disco di Loredana Berté, Liberté.

Nel repertorio di Mina figurano ad oggi cinque canzoni scritte da Ivano Fossati:

Stasera io qui e Non può morire un’idea del 1978, Cowboys del 1983, La casa del serpente del 1991 e Notturno delle tre brano contenuto nell’album Veleno del 2002 in cui i due hanno anche duettato.