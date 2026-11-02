Mille firma con Columbia Records/Sony Music Italy e inaugura una nuova fase con Superclub, il singolo in radio e in digitale dal 13 novembre, che anticipa l’album in uscita nel 2027. Il club del titolo, nelle parole di Mille, è arredato da raccomandate, amori falliti e scritte sui cessi.

Il significato di Superclub di Mille

Così Mille spiega il Superclub: “La tua vita sarà come scegli di definirla. In questa canzone è un SUPERCLUB arredato da elementi ordinari e straordinari: la vita in città, le raccomandate, gli amori falliti e le scritte sui cessi ma con lo sguardo sempre rivolto alla Luna”.

Nel brano Mille racconta una generazione che si sente già vecchia a vent’anni, ha paura dell’amore ma cerca ancora qualcosa in cui credere: il Superclub è il luogo immaginario in cui condivide le stesse fragilità e risponde alla malinconia con l’ironia. Il suono è alternative pop, con riff di chitarra distorti e un ritornello corale.

Mille presenta il brano dal vivo per la prima volta l’8 novembre all’Apollo Club di Milano, cinque giorni prima dell’uscita, nella serata Kara Mille: un karaoke con la cantante originale, in cui il pubblico canta con lei i classici della musica italiana e i brani del suo repertorio. I biglietti sono su DICE.

Credits del brano ▸ Artista · Mille

· Mille ▸ Titolo · Superclub

Testo di Superclub di Mille

Il testo sarà disponibile da venerdì 13 novembre, con l’uscita del brano.