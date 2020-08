emerE’ uscito per Polydor / Universal Music Dark Room, l’album d’esordio di Michele Morrone, anticipato dal singolo Hard for me ha già raggiunto 15 milioni di stream.

Dark Room, presentato in anteprima con un live stream da Berlino, è un album sensuale e personale e rappresenta perfettamente l’anima artistica di Michele, che ha partecipato attivamente alla stesura dei brani dell’album. I testi, scritti interamente in inglese, nascono dalle storie vissute, ma anche dal suo modo di vedere le cose e dalla sua immaginazione.

Morrone ha firmato con Universal Music Germany lo scorso mese di giugno e ha già pianificato di tornare presto in studio per continuare a scrivere nuove canzoni.

MICHELE MORRONE – DARK ROOM

“Voglio essere vicino al mio pubblico attraverso la musica. Ricevo messaggi dai fan che mi dicono che le mie canzoni li aiutano a stare meglio e questa è la cosa più importante per me.”

Michele Morrone è anche attore e recentemente lo si è visto nel film

365 giorni, in visione su Netflix. Quattro canzoni dell’album (Hard For Me, Feel It, Watch Me Burn e Dark Room) sono state scelte per accompagnare il film e hanno scalato rapidamente la classifica viral di Spotify in tutto il mondo. Il video del primo singolo Feel it ha inoltre superato i 26 milioni di visualizzazioni su Youtube.