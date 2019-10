Michele Bravi Live Piano e voce dai monologhi all’inedito La Breve vita dei coriandoli. si è concluso questa sera con un quarto appuntamento sold out, la serie di live che, tra canzone e teatro, ha riportato il giovane artista ad esibirsi live dopo un anno di sosta per il grave incidente che lo ha coinvolto a Novembre del 2018.

Un ritorno in punta di piedi di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Quattro date, tutte sold out, in una piccola e suggestiva location di Milano, il Teatro San Babila, capienza circa 500 persone, per un totale di circa 2.000 persone che sono accorse per ascoltare il ritorno dal vivo di una delle voci più intense del panorama musicale italiano.

Uno show in cui Michele è stato accompagnato sul palco solo dal suono dei pianoforti suonati dal manager e amico, il Maestro Helio Di Nardo, e da Andrea Manzoni, pianista, compositore, produttore e performer residente a Parigi.

Cosa rimane di questi quattro concerti oggi che tutto si è concluso (forse…)?

Rimane la rinascita di un artista che ha fatto un lungo viaggio nel dolore trovando il coraggio di tornare. Rimangono gli splendidi monologhi recitati da Michele Bravi a memoria con una capacità interpretativa sorprendente, monologhi tratti dal libro La Vita non è in ordine alfabetico di Andrea Bajani.

Rimangono delle cover che lasciano il testo per la capacità di dare vita alle parole (Nessuno vuole essere Robin) e canzoni del repertorio del giovane artista che acquisiscono una nuova profondità e una nuova intensità.

Rimane un pubblico, composto sia da giovanissimi che da adulti, che ha ascoltato sempre con attenzione, in silenzio, versando qualche lacrima ma non intonando mai cori da stadio, un pubblico rispettoso che ad ogni spettacolo ha tributato a Michele la giusta standing ovation.

Rimangono i duetti di domenica pomeriggio con le amiche di sempre, Chiara Galiazzo (Grazie di tutto e Stardust) e Federica Abbate (Finalmente e Quando un desiderio cade).

Rimane la speranza, che ci sentiamo di dire potrebbe diventare certezza, che altre date in altre città, possano essere annunciate presto per permettere a tutti di godere di questo show.

Rimangono infine un inedito, una canzone nuova, La breve vita dei coriandoli, un brano da accudire di cui vi riportiamo il testo qui a seguire, e una frase pronunciata da Michele che sarebbe bastata da sola a riempire di contenuto questo articolo…

“Avevamo pensato anni fa di intitolare il mio disco “ho un problema con la parola amore” oggi invece è cambiato tutto… oggi ho paura quando la parola amore non c’è…“

MICHELE BRAVI LA VITA BREVE DEI CORIANDOLI TESTO

Ciò che passa tornerà

è come un cerchio che la vita gira

utile la fantasia

a respirare ogni cosa prima

tu che ridi accanto a me

poche altre cose hanno un senso

al di là di quel che c’è per noi

perché normalmente siamo qui

Affascinati dalla immagini

dal bianco e nero di quei vecchi film

dal primo volo delle rondini

di cosa sono fatti gli angeli

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi

E dividere a metà

questa notte fino alla mattina

forse la felicità

non è poi tanto diversa da così

Affascinati dalla immagini

dal bianco e nero di quei vecchi film

dal primo volo delle rondini

di cosa sono fatti gli angeli

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi

Affascinati dalle fragili evoluzioni degli acrobati

dal movimento degli oceani

dal vento che accarezza gli alberi

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi