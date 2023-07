MEDUZA, il trio italiano dei record torna a far ballare il mondo con “Phone”

MEDUZA vuol dire qualità Made in Italy al servizio della dance mondiale e anno dopo anno, singolo dopo singolo, questa diventa sempre più una certezza.

Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio hanno costruito un impero partendo dal niente, dalla base di essere italiani e di avere assorbito tutte le conoscenze di un Paese, questo, che ha una grandissima tradizione nel campo della dance.

Dopo aver scalato le classifiche globali con più di 20 miliardi di stream totali, collezionando oltre 160 dischi di Platino e

Diamante, una rarità per gli artisti italiani, il trio dei Meduza torna a far ballare con un nuovo singolo.

il 7 luglio è uscita Phone Ft. Sam Tompkins & Em Beihold per Island Records e Cross Records ed è l’ennesimo passo di una carriera che era già straordinaria ma che lo diventa ancora di più con questo nuovo tassello.

Phone arriva dopo le svariate hit Lose Control, Piece Of Your Heart, Paradise, Tell It To My Heart feat. Hozier e Bad Memories x James Carter ft. Elley Duhé & FAST BOY.

I Meduza si confermano essere con Phone uno dei più innovativi gruppi di lavoro e all’avanguardia del panorama musicale mondiale.

meduza resident a las vegas e pronti a una serata “in casa”

I Meduza, attualmente, sono dj resident a Ibiza e a Las Vegas in un percorso che è iniziato il 2 giugno nel primo caso e il 6 aprile nel secondo, rispettivamente all’ HI Club Ibiza e all’Hakkasan Nightclub L.A..

Le due residence termineranno a settembre in Spagna e ad agosto in America ma i live non finiranno certo qui, perché i ragazzi sono impegnati in un grandissimo tour globale che procede a colpi di sold-out alla conquista dei migliori dancefloor.

E non è finita qui, perché il 7 ottobre torneranno finalmente dove tutto è iniziato, a Milano, per una data evento al Fabrique con lo spettacolo Odizzea.

Si tratta di un nuovissimo live visual speciale e unico al mondo che vede impegnati i Meduza in un dj set interamente suonato dal vivo.

ascolta “phone”, il nuovo singolo