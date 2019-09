Il nome di Mattia Lever non è nuovo tra gli appassionati di musica.

Qualcuno ricorderà la sua partecipazione alla trasmissione televisiva musicale Ti Lascio una Canzone (dalla costola della quale è nato Sanremo Young che quest’anno porterà un giovane sul palco dell’Ariston al Festival di febbraio, Qui il nostro articolo). Mentre altri non hanno dimenticato le sue esibizioni a The Voice of Italy.

Dopo anni in cui Mattia Lever si è distinto come interprete, ora ha deciso di mostrare al pubblico la propria creatività proponendo il brano Dove Sarò che ha composto e presentato nel contest Deejay on Stage riscuotendo un buon consenso anche da parte del pubblico. Al contest organizzato da Radio Deejay e che ha avuto il suo culmine il 24 agosto a Riccione, Mattia Lever si è qualificato tra i finalisti.

MATTIA LEVER – DOVE SARÒ

Dove Sarò è un brano fresco e con sonorità spensierate e divertenti. Racconta con semplicità di quell’ingenuità giovanile che però nasconde l’interrogativo sull’incertezza di ciò che può riservare il futuro.

Mattia nella sua carriera, oltre alla televisione, ha avuto modo di esibirsi in numerosi palchi importanti anche all’estero, per la precisione negli Stati Uniti e in Canada.

Dove Sarò sarà l’inizio di un nuovo percorso? Le premesse ci sono tutte.