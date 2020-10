Il rapper parte da una lite del 2013 con Moreno per dare il suo personale consiglio a chi vuole fare musica.

Come sempre tante recensioni tra artisti già noti al pubblico e le novità del panorama musicale italiano.

Tra i nomi coinvolti per il lancio Cara, Mara Sattei, Speranza e Venerus.

Cambiamenti, che onestamente non ci convincono appieno, anche per la gara delle Nuove proposte.

Ecco i nomi dei 61 artisti che si sfideranno nella audizioni dal vivo per Sanremo Giovani 2020. .

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

E' uscito il nuovo singolo di Osvaldo Supino Cold Again, ultimo estratto da Sparks. Brano intenso in cui si tocca il tema della depressione.

Videointervista a Matteo Alieno: “Il Mondo degli adulti è troppo poco fantasioso”

E' uscito per Honiro Rookies l'album d'esordio di Matteo Alieno Astronave, disponibile in digitale e in doppio cd arricchito da un fotofumetto.