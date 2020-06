Martina Beltrami Luci accese. Finalmente anche per i numerosi fan di Martina Beltrami, in gara nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è arrivato il momento di poter ascoltare la musica dell’artista su tutte le piattaforme digitali.

Martina ad Amici 19 si è distinta, oltre per un carattere decisivamente forte e a tratti impulsivo, per le doti da cantautrice.

Le sue canzoni inedite infatti, durante il pomeridiano del programma, hanno ricevuto anche il consenso di un’autrice di punta del panorama musicale italiano, Federica Camba.

Durante il suo percorso ad Amici Martina ha fatto ascoltare due inediti, Cara me e Luci accese e proprio quest’ultima è stata scelta come primo singolo di lancio.

Il 12 giugno il brano uscirà in tutti i digital store e sulle piattaforme digitali.

Qui a seguire potete trovare il testo della versione del brano cantato da Martina Beltrami nel programma.

MARTINA BELTRAMI – LUCI ACCESE

Dimmi se hai tempo da perdere

mal che vada lo perdo con te

che ho cercato di nascondere

quello che non mi è venuto bene

dimmi se c’è un posto

per ricominciare ad odiarci insieme

che sia l’inferno tra le fiamme

se in mezzo al fuoco mi vuoi ancora bene

tu in grado di bruciare anche la cenere

e di annientare queste mie difese

tu che sai brillare nelle tenebre

Ma il buio fa paura ed io ho le luci accese

dimmi se e ora guardo giù

chi ci sarà quando sto per cadere

se ripenserai quel che non siamo più

forse a quello che avresti voluto avere

mi riconoscerai, sembro fuori di me

Ma se il buio ti farà paura avrò le luci accese

se mi vedrai, se ti dirò

abbiamo entrambe perso tempo

mi riconoscerai, mi riconoscerò

dentro una frase che non ha contesto

dimmi se e ora guardo giù

Chi ci sarà quando sto per cadere

se ripenserai quel che non siamo più

forse a quello che avresti voluto avere

mi riconoscerai, sembro fuori di me

ma se il buio ti farà paura avrò le luci accese

accese per te

se il buio mi farà paura e avrò le luci accese, accese

per me