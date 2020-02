Nel corso della conferenza stampa in cui oggi ha presentato la nuova edizione del serale di Amici (vedi qui), Maria De Filippi si è lasciata andare a diversi commenti sul mondo del talent e delle case discografiche.

Partendo proprio dalla cosiddetta crisi del talent, in risposta a chi le le faceva notare che X Factor è in crisi, la conduttrice ha affermato:

Sulle case discografiche e sul fatto che i ragazzi, oggi, siano più preparati discograficamente, Maria De Filippi afferma:

La De Filippi ha parlato anche del Festival di Sanremo. Per lei i bassi piazzamenti dei suoi ex talenti sono dovuti al regolamento.

Quest’anno i talenti provenienti da Amici in gara al Festival erano quattro: Riki, Alberto Urso, Giordana ed Elodie. A a loro si aggiunge anche Edwyn Roberts che ha firmato la musica di Fai rumore di Diodato. Sono diversi i ragazzi di Amici che oggi sono diventati autori o produttori.

La presentatrice apre anche alla possibilità di fare Sanremo con Amadeus e l’amica Sabrina Ferilli…

Riguardo agli ascolti, dove non ha avuto nessuna imposizione da parte della rete, ma solo un grazie per aver anticipato la partenza del programma, Maria lancia una decisa frecciata ad una collega…

“...non ho mai pensato di fare trasmissioni che andassero forte sui social, non ho mai chiesto e mai lo farò di spingere i contenuti social dei miei programmi.

Non ho mai segnalato i picchi, non ho mai parlato di ascolti in una delle mie puntate. Forse ho sbagliato a non menare qualcuno che pubblica le curva, ma ogni domenica mattina la chiamo per dirle ‘Betti, basta’. Betti (Elisabetta Soldati, il suo ufficio stampa .Ndr) la perdono quando pubblica la nerona, le voglio bene, lavora con me da 20 anni, ma la nerona anche no. La curva per me è solo uno strumento di lavoro“.