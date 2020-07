Nei giorni scorsi è stato annunciato l’arrivo del nuovo singolo di Margherita Vicario Pina Colada feat. Izi (ne abbiamo parlato Qui). Ora la raffinata cantautrice ha svelato anche le prime date di un atteso tour estivo.

L’artista è tornata sul palco lo scorso 4 luglio sul palco di Villa Manin a Codroipo (Ud), anteprima di uno show che la vedrà protagonista tra festival e rassegne estive.

“È stato bellissimo, un po’ strano. Grazie a voi che eravate lì. Vedremo cosa ci riserba il futuro. L’importante per adesso è partecipare, penso.

Com’è che diceva Gaber?”

Ecco le prossime date del tour estivo prodotto da DNA Concerti.

Giovedì 16 luglio – Roma – Prendiamola con Filosofia

Giovedì 23 luglio – Bagnacavallo (RA) – Mutazioni Post

Martedì 28 luglio – Rende (CS) – Be alternative Festival

Giovedì 30 luglio – Modena – Cantautori su Marte

Venerdì 31 luglio 2020 – Rosolina Mare (RO) – Voci per la Libertà / Premio Amnesty International

Sabato 8 agosto – Mantova – She says! She rules!

Giovedì 03 settembre 2020 – Rimini – Le Città Visibili

Venerdì 11 settembre 2020 – Acquaviva (SI) – Live Rock Festival

Venerdì 25 settembre 2020 – Torino – Premio Buscaglione

MARGHERITA VICARIO PINA COLADA FEAT. IZI – IL TESTO

Ohhh te lo pregunto cantando dal fondo del mio corazon

digame cosa ti rende felice mi amor

Questa notte ho fatto un sogno (ah si)

mi trovavo in aereoporto (e sticazzi?)

in una mano la valigia (interessante)

e nell’altra il passaporto (wao)

i miei debiti sul collo

salutavan da lontano (hasta la vista)

c’era anche Pepe Mujica

che mi diceva ‘vacci piano’ (senorita)

sono in ritardo sui tempi

voglio una famiglia la villa due grammy (se vabbe’)

avanzo alle cieca le gambe pesanti

non so cosa voglio ma voglio arrivarci

Ohhh te lo pregunto cantando dal fondo del mio corazon

digame cosa ti rende felice mi amor

A me nella vita per esser contenta

mi basta un amore ed un buon conto in banca

ma se resto povera allora pazienza

mi basta una macchina media potenza

con uno stereo fortissimo

per questo disco bellissimo

ma prima di chiedermi qualsiasi cosa tu portami zitto una pina colada

tu portami zitto una pina colada

tu portami adesso una pina colada

ma l’errore più frequente

è non vivere il presente

tra depressione e paranoia

piega la testa arriva il boia

siamo troppi, troppo creativi

alcuni tristi, molti fessi, pochi cattivi

abbiamo tutti il chiodo fisso dei giubbottini

genitori un po’ distratti telefonini

da vent’anni chiusi al cesso coi topolini

che rincorrono le minnie coi minipimer

ignoriamo le parole dei più piccini

ma cosa vuoi che ne capiscano son bambini!

Ohhh te lo pregunto cantando dal fondo del mio corazon

digame cosa ti rende felice mi amor

A me nella vita per esser contenta

mi basta un amore ed un buon conto in banca

ma se resto povera allora pazienza

mi basta una macchina media potenza

con uno stereo fortissimo

per questo disco bellissimo

ma prima di chiedermi qualsiasi cosa tu portami zitto una pina colada

tu portami zitto una pina colada

tu portami adesso una pina colada

tenia che llevarte una pina colada pero estoi borracho porque l’e tomada

verano comenca l’envierno se acaba però non c’ho un euro e prendo il sole in casa

sono solo in mezzo all’acqua come un profugo rispondi al citofono

dai mi serve un pezzo intendo quello per il cofano

Oh! vieni su di sopra – me lo grida mia madre

ti lascio il caffe nella moka – ma’ c’ho ancora da fare

non dire è bella l’estate con le ferie che fate

vedo mamy farsi i peli con il pelapatate

e continuo a sorridere sotto i baffi

perché bisogna vivere e ridere degli sbatti (izi)

Foto di Niccolò Beretta