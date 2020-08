Margherita Vicario Live 2020: prosegue il tour tra Festival e Rassegne

Dopo aver conquistato il pubblico nelle prime date di un tour estivo partito lo scorso 4 luglio sul palco di Villa Manin a Codroipo (Ud), sono state annunciate nuove date del Margherita Vicario Live 2020.

Il tour, prodotto da DNA Concerti, è l’occasione per i fans di Margherita Vicario di ascoltare dal vivo i brani di un repertorio sempre più apprezzato. Non mancherà il singolo Pina Colada (feat. Izi, produzione Davide “Dade” Pavanello), uscito nelle scorse settimane e accompagnato da un videoclip che racconta una giornata estiva all’idroscalo di Ostia (ne abbiamo parlato Qui).

“Poter tornare sui palchi questa estate è un privilegio e lo sto facendo con tutta l’energia e l’entusiasmo che hanno sempre contraddistinto i miei live: nonostante i mesi particolari che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, mi rendo conto di quanta voglia abbiano le persone di partecipare ai concerti. In più, ho la fortuna di potermi esibire non in formazione intima o acustica, ma con una band al completo, con tanto di corista.

C’è il nuovo repertorio che si presenta per la prima volta sul palco e il primo album riarrangiato. La prima parte del live è più suonata, la seconda altrettanto, ma con incursioni più urban e qualche sequenza in base. La risposta del pubblico è stata entusiasta e non vediamo l’ora di continuare con queste nuove date.”