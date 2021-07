Marco Masini, il concerto dei 30 anni di carriera. Da Ci vorrebbe il mare a Il Confronto

È Marco Masini a chiudere la stagione dei concerti al Castello Sforzesco di Vigevano e noi di All Music Italia eravamo presenti all’evento.

L’artista torna sul palco dopo oltre un anno, come quasi tutti i suoi colleghi del resto. Lo scorso anno, in piena pandemia festeggiava i 30 anni di carriera, quindi abbiamo assistito ad un 30 +1.

Per farlo, accompagnato solo da 3 musicisti, Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e chitarra) e Lapo Consortini (chitarra acustica), ha scelto una formula elettroacustica, prediligendo quindi un sound svuotato di arrangiamenti e cori, ma non per questo meno accogliente e caldo.

Marco Masini ha scelto di presentare una scaletta che riporta in luce, semmai in ombra fossero mai stati, brani degli esordi, arrivando a quelli più attuali.

MARCO MASINI LIVE A VIGEVANO

Quando le prime note iniziano a diffondersi nell’aria non è del tutto buio e l’atmosfera non avvolge ancora il pubblico, forse perché non c’è ancora il pienone – che in realtà non ci sarà fino alla fine del concerto- e forse perché tra caldo, mascherine obbligatorie e posti alternati, la gente non era ancora ben entrata nel clima del concerto.

Il concerto parte un po’ freddamente con IL CONFRONTO e FINO A TUTTA LA VITA.

Di certo le sue canzoni più recenti per quanto di successo e ben note, come ad esempio L’UOMO VOLANTE, con la quale ha vinto la 54esima edizione del Festival di Sanremo, non hanno la stessa presa di DISPERATO che lo aveva portato già sul podio nelle nuove proposte quattordici anni prima.

Proprio da questo suo primo album del 1990, arrivano le tracce che decisamente scaldano il pubblico: CARO BABBO, LE RAGAZZE SERIE, DAL BUIO e CI VORREBBE IL MARE sono tra i momenti più alti della serata.

Masini, si siede e si alza continuamente dal suo fedele pianoforte e idealmente porge il microfono al pubblico che non sbaglia una sola parola e così il castello si riempie di voci che si alternano a quelle dell’artista toscano, visibilmente contento di condividere le parole delle sue canzoni più famose con la gente.

Due ore di concerto, 19 brani e qualche parola di ringraziamento per le persone presenti, per la ripartenza dopo il fermo dovuto alla pandemia e un doveroso pensiero al settore musicale in crisi.

La scenografia volutamente scarna del palco si è presentata comunque come un dipinto ai piedi del torrione del Castello così come le luci che illuminavano l’intero edificio visconteo. Inoltre era perfettamente in tema con la volontà di Marco Masini di restituire un concerto quasi unplugged.

Assente forse, anche da parte del fanclub ben in vista nei primi posti, un momento di coro, di animazione, di slancio ed eccessivo entusiasmo per lo spettacolo che fin da subito è apparso intimista, quasi sottovoce.

Ad aumentare l’adrenalina sono state le canzoni BELLA STRONZA e VAFFANCULO, che hanno permesso a tutti, proprio a tutti – bimbi inclusi presenti- di dare sfogo all’urlo liberatorio e alle risate.

In quell’urlo c’era forse il desiderio di rinascita di ognuno di noi. Finalmente i concerti sono ricominciati, finalmente possiamo nuovamente uscire di casa senza coprifuochi, seppur con distanziamento e mascherine.

Come ha dichiarato il cantante sul sito di TicketOne:

“ …. La condivisione è ciò che noi amiamo di più, la possibilità di condividere l’emozione che abbiamo sempre provato con voi. Finalmente ci hanno dato la possibilità di ricominciare piano piano, con un piccolo step. Ho da subito aderito per portare in giro uno spettacolo finalmente non da solo ma con alcuni dei miei musicisti, Massimiliano Agati, Cesare Chiodo e Lapo Consortini, per fare una prova di riavvicinamento, per riassaporare il gusto di stare insieme che solo l’estate ci può regalare”.

Le prossime date

Infatti il concerto elettroacustico 2021 procede con altre due date, il 6 agosto, a Majano (UD) e il 20 agosto, a Castelnuovo di Garfagnana (LU).

Una festa in grande stile si terrà infine il 30 settembre 2021: un appuntamento live di MARCO MASINI all’ARENA DI VERONA che gli permetterà di festeggiare i 30 anni di carriera dell’artista, con tanti grandi ospiti!

Dovrebbero salire sul palco insieme a lui molti colleghi e amici come Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, Arisa e tanti altri!

LA SCALETTA