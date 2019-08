Anche quando piove Mameli feat Alex Britti. Il cantautore che il grande pubblico televisivo ha scoperto nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare con un nuovo singolo inedito, questa volta in coppia con un altro artista che, tra l’altro, è stato anche suo professore nel Talent show di Canale 5… Alex Britti.

Mameli dopo la partecipazione al programma ha dato alle stampe su etichetta Hokuto Empire e con distribuzione Sony Music Italia il suo primo EP, Inno. Nel mese di luglio inoltre il cantautore ha pubblicato un inedito per l’estate, Latte di mandorla.

Ora a distanza di circa un mese il ragazzo si prepara a lanciare una nuova canzone, Anche quando piove.

Mameli feat Alex Britti Anche quando piove

A dare l’annuncio di questa nuova uscita e della relativa collaborazione è stato lo stesso Mameli attraverso le proprie pagine social.

Su Facebook il ragazzo ha scritto quanto segue:

“Oggi sono io, e non esiste giorno migliore per dirlo! La mia prossima canzone “Anche quando piove”, fuori il 30/08, l’ho scritta e cantata insieme ad un pezzo di storia della musica italiana: THE BOSS Alex Britti Official!

Ho perso le parole, perché raccontare un evento del genere della propria vita in poche righe non é possibile, anzi per quanto mi riguarda non dovrebbe essere legale. È un onore, per me, sapere che Alex creda nel mio progetto e ne abbia voluto fare parte.

Il pezzo é una bomba, e da oggi potete presalvarlo su Spotify.

Buona Pioggia”

Per pre-salvare il singolo basta cliccare qui.

Mameli e Alex Britti hanno annunciato la loro collaborazione anche attraverso Instagram. In questo caso i due hanno simulato una chiamate Facetime (le videochiamate tra iPhone).

Britti, chitarrista tra i migliori in Italia nonché poli strumentista, ha inoltre annunciato di aver suonato un po’ di strumenti in questo nuovo singolo del suo ex “alunno”.

Non ci resta che aspettare il 30 agosto per ascoltare Mameli feat Alex Britti Anche quando piove.