Mameli sta per tornare con un nuovo disco, il primo ufficiale dopo il lancio dell’EP Inno subito dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

L’artista lo ha annunciato nei giorni scorsi senza svelare ancora data di uscita e titolo del nuovo progetto.

Nel frattempo, attraverso due post condivisi su Instagram, uno sul proprio e uno su quello di Federica Abbate, l’artista ha svelato un probabile duetto del disco.

Un duetto d’eccezione visto che Federica, oltre a cantare, pare abbia composto il brano insieme a Franco126 e Tommaso Paradiso.

Attualmente la Abbate, un anno dopo aver presentato a Sanremo Giovani il brano, tutt’ora inedito, I Sogni prima di dormire, è pronta a tornare con nuova musica.

La cantautrice infatti è al lavoro sui brani del suo secondo progetto discografico, il tutto dopo un’estate che l’ha vista trionfare nella sua carriera collaterale di autrice per altri artisti (vedi qui).

Qui a seguire il testo cantato da Federica e Mameli sui social:

“Ti direi che sono qua per caso

ma tanto lo sappiamo tutti e due

e quando metto il caffè sopra il fuoco

faccio ancora la Moka per due

e confondevo il mio respiro con il tuo, con il tuo

il mio sorriso con il tuo, con il tuo

io che aspettavo e non me lo aspettavo

stammi vicino e tienimi lontano

e confondevo il mio sorriso con il tuo, con il tuo

il mio sorriso con il tuo, il tuo

io che aspettavo e non me lo aspettavo

stammi vicino e tienimi lontano“