Mameli Anche quando piove testo e audio del nuovo singolo del cantautore indie-pop di origini siciliane in duetto con il suo ex professore ad Amici di Maria De Filippi, Alex Britti.

Dopo l’esordio lo scorso aprile con l’EP Inno e il lancio del singolo Latte di mandorla a luglio ora Mameli esce con il suo primo duetto. Un duetto con l’artista italiano che ama di più.

“Alex una volta mi disse di chiamarlo se fossi passato a fare un giro a Roma. Così, una calda sera di giugno ci siamo visti, mi ha portato a mangiare un pescione (mi ha proprio detto così) e abbiamo parlato di un sacco di cose. È assurdo, lui è la mia infanzia, il mio liceo, i miei primi concerti da spettatore. Trovarmelo così vicino a cena è stato surreale. Poi gli ho detto che volevo avere un parere sulle cose nuove che stavo scrivendo: niente di completo, tante bozze con pezzi mancanti. Quando ha sentito Anche quando piove si è fermato un secondo, l’ha fatta ripartire, mi ha detto che era la più bella. Però mancava la parte finale, io ero rimasto bloccato su quella canzone e non sapevo cosa far succedere dopo il secondo ritornello. Il giorno dopo mi manda la fine della canzone, io ero in viaggio verso la Toscana e quando l’ho fatta partire è stato un momento magico. Suonava tutto, l’ho sentita perfetta. Dopo un mese sono stato a casa sua tre giorni e mi ha trattato come un figlio, ci siamo chiusi in casa e abbiamo solo registrato e mangiato. Anche quando piove è venuta fuori così, nel modo più sincero che possa esserci. Se penso a quando l’ho visto a Taormina nel 2014, non avrei mai detto che un giorno avremmo scritto una canzone insieme. Tra poco arriverà l’autunno, e ogni volta che pioverà penserò a questa storia. W la musica”.

Dopo essersi esibito nei più importanti festival italiani come il Collisioni Festival (Barolo), Indimenticabile Festival (Bologna) e Home Festival (Venezia), Mameli ha annunciato le date del suo primo headline show, organizzato da Vivo Concerti, che prenderà il via a dicembre prossimo.

Ecco le date e, a seguire, Mameli Anche quando piove testo e audio del nuovo singolo.

02 dicembre 2019 || Bologna @ Locomotiv

04 dicembre 2019 || Milano @ Teatro Principe

10 dicembre 2019 || Firenze @ Viper Theatre

12 dicembre 2019 || Roma @ Largo Venue





MAMELI ANCHE QUANDO PIOVE TESTO E AUDIO

Non mi fido più di te

dei tuoi occhiali da sole

delle tue paranoie

buone solo per farmi piangere, eh

ed ora viaggio da solo

e sono arrivato al gelo

ed ho capito che voglio solo te, eh

tanto tu non ti offendi

tanto sai che mi prendi

che neanche Grace Kelly

pensami anche quando piove

Siamo per strada nei cartelli

sui palazzi dentro ai bar

siamo la notte ubriachi

che non parlano mai

dimmi proprio le parole

senza usare le parole

Non mi fido più di te

quando parcheggi qua fuori

che prima ascolti Brunori

e poi il sabato sera sei così dance

tua madre me lo aveva detto

ma io guardavo più il letto

e adesso senza te dormo sul parquet

noi che siamo dei pazzi

che se te lo dico ti incazzi

e dopo mi maltratti

pensami anche quando piove

Siamo per strada nei cartelli

sui palazzi dentro ai bar

siamo la notte ubriachi

che non parlano mai

dimmi proprio le parole

senza usare le parole

dimmi a volte le parole

senza usare le parole

Quelle parole che danno fastidio

che vanno a segno però non in video

fatte di polvere, veleno e sale

che fanno bene anche quando fanno male

parole detti di mattina

da te che sei il male, anche la medicina

e quando piano piano si fa sera

anche d’inverno sento lumi di primavera

perché tu sei la mia vacanza,

la lontananza non è distanza

perché sapere che ci sei

mi raddoppia la pazienza, pazienza

per ogni volta che io parto, le mie trasferte

ma adesso a casa ci sei tu

che mi aspetti a braccia aperte

Siamo per strada nei cartelli

sui palazzi dentro ai bar

siamo la notte ubriachi

che non parlano mai

dimmi proprio le parole

senza usare le parole

dimmi a volte le parole

senza usare le parole