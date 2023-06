Maltus: l’album “Club Andromeda” è la playlist di un locale immaginario

Maltus (all’anagrafe, Emanuele Delli Cicchi) pubblica il nuovo album Club Andromeda. Il disco (Flamingo Management / distribuzione Ada Music) è disponibile negli store digitali dal 9 giugno 2023.

Dopo aver viaggiato per l’Europa e aver contaminato la sua musica nei locali di Londra, Maltus rilascia un album interamente in italiano. Il disco d’esordio dell’artista romano, Flash, era bilingue.

Club Andromeda è un concept album che porta l’ascoltatore dentro un locale immaginario, che fluttua nello spazio e che non si trova in nessun luogo definito. Le tracce del disco sono la playlist di questo club e accompagnano chi ascolta, da quando entra nel locale a quando esce. Il filo conduttore è il racconto di viaggi, vicini e lontani.

“Club Andromeda è un concept album sul viaggio e si muove dalle vie di Roma alle autostrade della California”, racconta Maltus. “Il titolo unisce la musica da club al mood più romantico col nome di una costellazione. Le tracce sono l’ideale playlist da ascoltare in un club che fluttua in orbita”.

Il disco si compone di 10 tracce. Un sound alternative pop caratterizza lo stile di Maltus, pur non mancando di un certo gusto più tradizionalmente cantautorale in alcuni brani. Club Andromeda è stato anticipato dall’uscita dei brani Limbo, Domino, Persi di vista e dalla recente Highway One, che racconta di una storia d’amore che sta finendo, o forse no, sullo sfondo dell’autostrada più famosa d’America.

Club Andromeda, la playlist del locale immaginario di Maltus

Ecco la tracklist del disco:

Intro Mercurio Highway One Domino Kali Persi di vista Eclissi Limbo Andromeda Outro

Testo e musica sono di Emanuele Delli Cicchi e Valerio Bulla, Alessandro Donadei, Jesse Germanò. Il disco è prodotto da Emanuele Delli Cicchi e Valerio Bulla, Alessandro Donadei, Jesse Germanò. Il Mix è di Jesse Germanò; e il Master è di Filippo Passamonti. La Cover dell’album è stata realizzata da Valerio Bulla.