Mahmood: visto il successo del “N.L.D.A. Tour”, si aggiungono nuove date per la primavera 2025

Proprio pochi giorni fa, il 18 ottobre, è iniziato da Jesolo (VE) il “N.L.D.A. TOUR“, la prima tournée nei palazzetti di Mahmood: fin da subito un grande successo, che ha portato a grande richiesta all’aggiunta di nuove date per la primavera 2025.

Sono 5 i nuovi appuntamenti in calendario, nelle città di Bologna, Roma, Napoli, Torino e Milano.

La prima parte del tour, che ha fatto tappa in questi ultimi giorni a Milano – con un doppio sold out – Firenze, e Roma (sold out), si concluderà il prossimo giovedì 31 ottobre al Palapartenope di Napoli, anche questa data da tutto esaurito.

Il show vede diversi quadri, sognanti e underground, ognuno dei quali descrive una parte di Mahmood, delle sue esperienze, e del suo percorso di crescita, che l’hanno portato dai club europei ai palasport.

Lo spettacolo, con alla direzione artistica Type-Ten, è un viaggio diviso in tre parti: la prima parte rappresenta la partenza, un decollo verso qualcosa di sconosciuto, in cui troviamo pezzi come “Tutti contro tutti” e “Paradiso“, tratti dal nuovo disco “Nei letti degli altri“, e hit del passato come “Brividi“. Nella seconda parte, il tragitto del viaggio, si alternano momenti quasi di preghiera e momenti ancora più intimi dove Mahmood si esibisce piano e voce.

La terza e ultima parte è l’arrivo, sulle nuvole, in un non-luogo che rappresenta l’evoluzione dell’artista e i cambiamenti che ha fatto per arrivare dove è oggi; troviamo qui in conclusione i brani più recenti “Ra ta ta” e “Tuta Gold“.

I momenti più adrenalinici del concerto sono accompagnati da un corpo di ballo, con coreografie curate da Carlos Diaz Gandia.

mahmood, N.L.D.A. TOUR: il calendario

Di seguito il calendario del “N.L.D.A. TOUR” di Mahmood, prodotto da Friends & Partners:

18 ottobre 2024 – Jesolo, Palazzo del Turismo – DATA ZERO

21 ottobre 2024 – Milano, Unipol Forum SOLD OUT

22 ottobre 2024 – Milano, Unipol Forum SOLD OUT

25 ottobre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport SOLD OUT

31 ottobre 2024 – Napoli, Palapartenope SOLD OUT

17 maggio 2025 – Bologna, Unipol Arena NUOVA DATA

20 maggio 2025 – Roma, Palazzo dello Sport NUOVA DATA

21 maggio 2025 – Napoli, Palapartenope NUOVA DATA

24 maggio 2025 – Torino, Inalpi Arena NUOVA DATA

25 maggio 2025 – Milano, Unipol Forum NUOVA DATA

