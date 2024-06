“Ra ta ta” è il singolo per l’estate 2024 di Mahmood

Con un’anteprima su TikTok, Instagram e YouTube Mahmood ha dato ai suoi fan modo di ascoltare una breve parte di testo e musica del suo singolo per l’estate 2024, Ra ta ta.

Il nuovo brano arriverà su tutte le piattaforme digitali e in radio a partire da venerdì 14 giugno per Island Records/Universal Music e segue il grande successo di Tuta Gold, brano classificatosi al sesto posto al Festival di Sanremo 2024 ma risultato poi il più apprezzato dai consumatori di musica.

Con quasi 95 milioni di ascolti sul solo Spotify e con quattro dischi di platino all’attivo, il brano ha trainato anche il nuovo disco di Alessandro, Nei letti degli altri, progetto ad oggi certificato con il disco di platino.

Mahmood non ha di certo voglia di cedere il passo per l’estate 2024 ed per questo che in radio un’altra hit, Ra ta ta.

Il pezzo, prodotto da Katoo e Madfingerz, è stato scritto da Mahmood, Jacopo Ettorre, Emilio Barberini e Francesco Catitti.

MAHMOOD RA TA TA TESTO

Su una terrazza

Con quelli come me

La faccia mulatta

Bocca mitraglia

Ciuk ciuk

Fuori fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa

Solo Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Vedi Billie col balaclava

Senza mamma-ma-ma-ma-ma

Li vedrai ballare

Puntando al cielo le lame

Dentro la città-ta-ta-ta-ta

Di Dio

Di Dio