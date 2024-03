Esce in fisico “Nel letto degli altri” di Mahmood. All’interno anche due nuovi duetti inaspettati

Dopo il debutto al primo posto della classifica FIMI album avvenuto qualche settimana fa grazie alle copie in digitale, arriva ora la versione fisica di “Nel letto degli altri“, nuovo disco di Mahmood che conterrà diverse tracce aggiuntive tra cui duetti con Geolier e Angéle.

Il cantautore è reduce dal ritorno al Festival di Sanremo con il brano “TUTA GOLD”, canzone che si è classificata al sesto posto della classifica finale ma che ha conquistato tutte le altre.

Il brano, già certificato con il disco di platino, conta infatti oltre 60 milioni di stream globali su tutte le piattaforme e mantiene salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per la terza settimana di fila.

Un successo che è arrivato anche nelle classifiche internazionali, la canzone infatti ha debuttato nella Top 50 Global di Spotify ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius.

Mahmood Nel letto degli altri

A partire dall’ 8 marzo il nuovo disco di Mahmood sarà finalmente disponibile nei formati fisici cd e vinile con l’aggiunta di tre nuovi brani e due collaborazioni: “SEMPRE/JAMAIS” insieme alla cantante belga Angèle e “PERSONALE” con Geolier.

L’artista presenterà l’album ai fan negli instore che si terranno alla Mondadori Duomo di Milano l’8 marzo alle 18:30, alla Discoteca Laziale di Roma l’11 marzo alle 17:00 e alla Feltrinelli Stazione Garibaldi di Napoli il 12 marzo alle 16:30.

Questa a seguire la tracklist mentre qui potete acquistare la vostra copia in cd e qui quella in vinile (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

NLDA INTRO feat. Slim Soledad TUTA GOLD PERSONALE feat. Geolier OVERDOSE COCKTAIL D’AMORE SEMPRE/JAMAIS feat. Angèle NEI LETTI DEGLI ALTRI TUTTI CONTRO TUTTI BAKUGO NEVE SULLE JORDAN feat. Capo Plaza NEL TUO MARE PARADISO feat. Chiello, Tedua STELLA CADENTE

Foto di copertina di Giulia Bersani