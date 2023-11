Mahmood, “il nuovo singolo è autobiografico, Amadeus e Malgioglio non hanno chiamato”

Mahmood ha ufficialmente presentato in piena Milano, a due passi da Porta Venezia, il suo nuovo singolo che è anche il pretesto per parlare di tutto il nuovo percorso che parte ufficialmente da qui, dal suo Cocktail D’Amore:

“Da due anni e mezzo non facevo uscire niente e sono partito da Cocktail D’amore, nato a Berlino che è una città che amo tre anni fa.

Significa tanto essere uscito con questa canzone perché è una di quelle il cui viaggio è durato più di tutte. E’ stato il viaggio più lungo che ha avuto una mia canzone ed è quella che ha più dettagli all’interno di me.

Era una pausa necessaria la mia. Disco dopo disco sento che la mia scrittura si evolve, sento il bisogno di cambiare. Questo tempo mi è servito per arrivare a una maturità tale che ho sentito forte.

Il brano è nato con Charlie Charles a Parigi, solo la strofa. Abbiamo trovato la melodia del ritornello in una data random di un tour estivo. Dardust è intervenuto sulla produzione perché c’era solo un provino. La voce alla fine è una memo vocale che abbiamo pitchato.

Dario ha dato una veste chiara ed è una di quelle persone con cui riesco a capirmi facilmente e velocemente rispetto tanti altri e mi fa arrivare sempre al punto.

Quando dico nel testo ‘lontano dalle droghe’ è facile. Quanta gente ci dice di stare lontani dalle droghe nella vita normale, soprattutto quando vedi un familiare, un amico. C’è sempre quella paura e credo che il tema della droga sia molto importante da trattare”.

L’EVOLUZIONE DI MAHMOOD, il nuovo video, napoli

Mahmood è cambiato tanto in questi tre anni, come ha detto lui stesso, sia come persona che come artista. Un’evoluzione che sentiremo nel futuro, nuovo album:

“Il disco precedente era una ricerca di cose nuove mentre questo nuovo percorso è un evolversi tornando alle origini. E’ molto internazionale, ho scritto quasi più in Europa che in Italia.

Sono cambiato tanto tre anni fa a causa di un evento che mi ha un po’ destabilizzato e questa canzone mi ricorda qiuel momento in cui l’ho scritta e il perché l’ho scritta”.

Tornando a Cocktail D’Amore, si parla anche del video girato a Napoli:

“Il video l’abbiamo girato a Napoli ed è stato bellissimo. Eravamo a Napoli centro e ricordo che la sera prima avevamo girato fino alle 2 di notte.

La mattina dopo ero stremato, ho chiesto un caffè e una signora mi fa ‘ma quello è un caffè?’ e le ho chiesto se ne volesse. Ha risposto di sì e lo abbiamo diviso. Napoli è proprio un mood.

Il video è un passare del tempo per questo ragazzo che sta giocando alla Play che, poco per volta, si trasforma nel personaggio con cui sta giocando.

Di base non ho ancora capito cosa vuol dire stare bene però sono felice. Il fondo credo di averlo toccato ma non abbastanza, sono pessimista di base.”

C’è spazio anche per rispondere alle critiche lanciate da Cristiano Malgioglio con ironia:

“Cristiano Malgioglio mi vuole bene, lo so, ma a me di persona non ha detto niente, però gli mando un bacione”.

Il tour comincia in primavera ma non sarà un post-sanremo

Mahmood ha confermato che il tour partirà con tante novità in primavera ma ci ha tenuto a precisare che non sarà un follow up, come si vocifera, di una sua partecipazione al Festival di Amadeus:

“Ci sarà un tour europeo e ci stiamo ancora lavorando. Sto ancora lavorando al disco, stiamo chiudendo dei pezzi, e stiamo pensando al live già da adesso. Ci saranno delle collaborazioni internazionali nell’album ma non posso spoilerare.

Amadeus non mi ha contattato per Sanremo, devo solo andare da Fiorello a Roma mentre per il Festival non ho nessuna notizia”.