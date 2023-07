Mentre continuano i live estivi Madame annuncia le nuove date indoor

Madame Tour 2023.

Dopo il ritorno in gara al Festival di Sanremo Madame continua a promuovere il suo nuovo album, L’amore, con una serie di date estive (vedi qui) e un singolo inedito, Aranciata.

Ora, in attesa dello speciale concerto previsto per il 21 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Assago (MI), a grande richiesta Madame annuncia nuove date indoor per l’autunno.

Di seguito il calendario delle nuove date, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music:

5 novembre 2023 – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

8 novembre 2023 – BARI – TEATRO TEAM

23 novembre 2023 – BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM

25 novembre 2023 – GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

27 novembre 2023 – TORINO – TEATRO COLOSSEO

30 novembre 2023 – FIRENZE – TEATRO VERDI

6 dicembre 2023 – REGGIO EMILIA – TEATRO ROMOLO VALLI

Insieme a Madame sul palco ci sarà la band che la accompagna in tour dal primo momento e formata da Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).