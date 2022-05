Mace: quasi tutto sold out il tour OBE LIVE An Out Of Body Experience

Mace, al via il tour.

Dopo l’anteprima sul palco del concertone del Primo Maggio di Roma, Mace partirà in tour il 10 maggio con OBE LIVE An Out Of Body Experience. I sei concerti sono quasi tutti sold out.

OBE LIVE An Out Of Body Experience sarà un’esperienza multisensoriale, che accompagnerà lo spettatore in un viaggio extracorporeo tra coordinate geografiche inaspettate e mondi onirici, tra illusione e realtà.

Ad accompagnare Mace in questo viaggio ci saranno ospiti al microfono che si alterneranno durante le serate ed una band fissa composta da Fabio Rondanini (batteria), Enrico Gabrielli (Sax e tastiere), Danny Branzini (Chitarra), Marco Castello (Tromba e percussioni), Ricky Cardelli (basso e tastiere) e Tahnee Rodriguez (cori).

Queste le date del tour di Mace prodotto da Artist First.

MACE – OBE LIVE An Out Of Body Experience

10 Maggio -Nonantola -Vox Club **Data Zero

12 Maggio -Torino -Hiroshima Mon Amour**(Sold Out)

19 Maggio -Padova -Hall

22 Maggio -Roma -Spazio 900**(Sold Out)

25 Maggio -Milano -Fabrique **(Sold Out)

28 Maggio -Bologna -Estragon

Foto: Maria Sang

