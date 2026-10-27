Testo e significato di Tutto, il nuovo singolo di Luigi Strangis, in uscita venerdì 30 ottobre 2026 per 21Co, con distribuzione Believe Italia.

A quattro anni dalla vittoria della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il cantautore torna con un brano pop-rock che parla di accettazione di sé, rimpianti e paura del futuro.

Dopo un periodo trascorso principalmente in studio, Luigi Strangis riparte da una produzione interamente curata da lui, dall’arrangiamento al mix e mastering. Il singolo anticipa un nuovo progetto discografico previsto per il 2027.

Il percorso dell’artista era iniziato discograficamente nel 2022 con l’EP Strangis, certificato Disco d’Oro, seguito dall’album Voglio la gonna e da un tour nei club.

Luigi Strangis – Tutto : il significato del brano

Al centro di Tutto c’è il rapporto con se stessi, soprattutto quando diventa difficile riconoscersi nella persona che si è diventati.

Il brano mette insieme la nostalgia per ciò che non è stato detto, la difficoltà di immaginare il futuro e il bisogno di accettare anche le proprie imperfezioni.

Uno dei passaggi più significativi riguarda proprio il concetto di normalità. Strangis si domanda cosa voglia dire essere normali e collega la risposta alla capacità di fare pace con la propria immagine.

Lo specchio diventa così un’immagine centrale del testo: riconoscere i propri difetti senza considerarli necessariamente qualcosa da correggere.

Musicalmente, Tutto si muove tra pop-rock e cantautorato. La scelta di occuparsi personalmente anche della produzione restituisce al cantautore il controllo completo della direzione sonora del brano.

Il testo di Tutto

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Tutto” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 30 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Il passaggio anticipato nel comunicato mette già a fuoco alcuni temi della canzone: le parole rimaste in sospeso, il cambiamento personale e la ricerca di un equilibrio tra ciò che si era e ciò che si è diventati.

Crediti del brano ▸ Titolo · Tutto

· Tutto ▸ Artista · Luigi Strangis

· Luigi Strangis ▸ Produzione · Luigi Strangis

· Luigi Strangis ▸ Autori · Luigi Strangis

· Luigi Strangis ▸ Etichetta · 21Co

· 21Co ▸ Distribuzione · Believe Italia

· Believe Italia ▸ Data di uscita · 30 ottobre 2026

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Foto: Simone Biavati