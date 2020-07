Lucio Dalla Caterina Caselli, una rilettura moderna de “L’Anno Che Verrà”

Lucio Dalla Caterina Caselli L’Anno Che Verrà.

Sarà disponibile dal 13 luglio una nuova versione dello storico brano di Lucio Dalla L’Anno Che Verrà. A interpretare il pezzo, prodotto e arrangiato da Ferdinando Arnò, sarà Caterina Caselli.

Non si tratta di una semplice cover, ma una vera e propria rilettura in chiave contemporanea di un capolavoro senza tempo. La nuova versione mantiene intatta la sua freschezza e la sua attualità, ma è riproposto ora in chiave acustica e con una scansione ritmica differente rispetto alla versione originale. Sarà, infatti, nell’insolito tempo di 7/4.

Caterina Caselli ha inciso il brano nella propria abitazione durante i mesi del lockdown. All’inizio e alla fine del brano ci saranno due interventi di Lucio Dalla, tratti dal master originale della canzone.

LUCIO DALLA CATERINA CASELLI L’ANNO CHE VERRÀ

L’Anno Che Verrà, scritto dallo stesso Lucio Dalla, è stato originariamente inserito nell’album del cantautore bolognese uscito nel 1979. Lo scorso anno, in occasione delle celebrazioni per i 40 anni dell’album, è stato realizzato un inedito videoclip (ne abbiamo parlato Qui).

Per Caterina Caselli si tratta di un gradito ritorno alla musica. Il suo ultimo album contenente anche canzoni inedite risale al 1990, anno in cui partecipò al Festival con Bisognerebbe Non pensare che a te. L’esibizione più recente risale, invece, al 2012, quanto l’artista si esibì nel Concerto per l’Emilia tenutosi a Bologna per sostenere le popolazioni emiliane colpite dal terremoto.