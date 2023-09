Dopo il lancio a maggio scorso in digitale arriva in cd e vinile “La Verità sull’amore” di Luca Barbarossa

“La verità sull’amore” è il titolo del nuovo album di Luca Barbarossa in uscita in cd e vinile il 29 settembre 2023. Il disco viene descritto come un’indagine sul sentimento più raccontato di sempre, dalla dimensione privata a quella universale.

Questo nuovo progetto prende spunto da “La verità, vi prego, sull’amore“, celebre poesia di Wystan Hugh Auden, e si snoda in dieci brani, usciti ad oggi solo in digitale a maggio scorso, canzoni che sono parte integrante del progetto teatrale di Luca Barbarossa, “La verità vi prego sull’amore“, spettacolo ideato da Stefano Massini, già vincitore del Tony Awards nel 2022. Lo show, dopo un’estate di successo, si è appena concluso.

La versione fisica, in cd e vinile, del disco uscirà per Margutta 86/OTR con distribuzione ADA Music Italy.

La produzione di “La verità sull’amore“, come quella del precedente disco del cantautore, “Roma è de tutti“, è affidata a Maurizio Mariani. Nel disco collabora per la prima volta Flavio Barbarossa, figlio ventenne di Luca, nella composizione di “Per sempre”. Massini firma invece il testo de “L’amore spiegato ai bambini”, la ballad scelta come singolo per lanciare il progetto.

Luca Barbarossa firmerà le copie del suo album in due appuntamenti instore: il 29 settembre alla Feltrinelli di via Appia a Roma (ore 18) e il 2 ottobre alla Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano (ore 18).

Questa la tracklist del disco:

LA VERITà SULL’AMORE AMAMI ORA MARY INCHIOSTRO SOLDATI A PEZZI PER SEMPRE AMORE RESISTI L’AMORE SPIEGATO AI BAMBINI NON PERDERTI NIENTE

Foto di copertina di Magliocchetti