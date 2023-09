Loredana Bertè costretta ad annullare i prossimi concerti per motivi di salute

L’estate 2023 ha visto per la gioia di tanti fan di ogni generazione il ritorno in tour di Loredana Bertè. Il periodo però non si è dimostrato di certo semplice per la cantautrice che, nella giornata dell1 settembre, ha avvisato i fan di un ennesimo incidente di percorso. L’artista è infatti positiva al Covid.

Ad aprile scorso lo staff di Loredana aveva dato comunicazione dello stop forzato al tour a causa di un’operazione urgente…

“È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour…”

Il mese successivo era stata la Bertè stessa ad informare i fan che tutto procedeva per il meglio ed era in convalescenza. Il “Pettirosso da combattimento“, soprannome che le diede Fabrizio De Andrè, e titolo di un album della Bertè, aveva ripreso ad esibirsi nel corso dell’estate portando sul palco, oltre alla musica, la propria esperienza di vita lanciando messaggi importanti contro la violenza sulle donne.

Ora arriva però l’ennesimo stop per causa di forza maggiore. Il 31 agosto Loredana Bertè ha infatti annullato il concerto di Catania generando non poche preoccupazioni tra i suoi fan. È stata quindi l’artista stessa a informare i fan del motivo attraverso un video postato su Instagram e TikTok:

“Ciao a tutti, purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto, non aver potuto fare il concerto qua a Catania, con un pubblico spettacolare come eravate voi. Ieri sono stata malissimo, oltre a tutti gli altri problemi che ho, il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza.

Stamattina speravo di stare meglio, invece mi sono svegliata con un dolore alla schiena da impazzire. Fortissimo. Stamattina, con la mia manager a cui non sono piaciuti questi sintomi, abbiamo voluto fare un secondo tampone. Purtroppo sono risultata positiva. Mi viene da piangere.”

Loredana conclude così il suo messaggio:

“Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene.”