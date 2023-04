Lo Stato Sociale: “Per farti ridere di me” feat. Mobrici anticipa il nuovo album. Svelata tracklist, duetti e produttori

Lo Stato sociale Per farti ridere di me significato del testo del terzo brano estratto da Stupido Sexy Futuro, nuovo album della band in uscita venerdì 5 maggio 2023. Dopo Che benessere!? feat. Naska e Fottuti per sempre feat. Vasco Brondi questa volta Lodo e soci duettano con Mobrici.

Il 28 aprile si concluderanno le 11 date live, tutte sold out, in cui Lo Stato Sociale ha presentato in anteprima il disco. Lo stesso giorno uscirà questo nuovo singolo.

La band ha anche svelato la tracklist completa dell’album e tutte le collaborazioni in esso contenute. Ecco titoli, featuring e produttori:

La musica degli sfigati feat. Management (prod. Andrea “Sollo” Sologni) Anche i ricchi muoiono (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli) Ops l’ho detto feat. CIMINI e Drefgold (prod. Simon Says) Pompa il debito (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli) Per farti ridere di me feat. Mobrici (prod. Andrea Appino) Vita di m3rda 4ever (prod. Andrea “Sollo” Sologni) Tutti i miei amici (prod. Andrea “Sollo” Sologni) Senza di noi (prod. Andrea “Sollo” Sologni) Che Benessere!? feat. Naska (prod Fabio Gargiulo, Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli) Fottuti per sempre feat. Vasco Brondi (prod Niccolò Carnesi, Andrea “Sollo” Sologni) Filastrocca per un disco (prod Stefano Maggiore, Matteo Costa Romagnoli, Fabio Gargiulo)

Lo stato sociale per farti ridere di me significato del brano

Il brano – scritto da Lo Stato Sociale e da Matteo Mobrici è prodotto da Andrea Appino. Si tratta di una lettera che arriva a distanza di tempo dalla fine di una storia d’amore, quando si capiscono gli errori commessi e si è logorati dai rimpianti, quando la voglia di urlare all’altra persona che in realtà qualcosa di buono la si è fatta davvero.

E non resta che racchiudere tutto in dei versi e, nero su bianco, alzando il volume, si dà finalmente un senso a tutto e, soprattutto, quella storia ritrova la sua dignità nell’esistere di una canzone.

Stupido Sexy Futuro uscirà per Garrincha Dischi/Island Records in digitale, CD e vinile.

Lo stato sociale Per farti ridere di me testo e audio

In arrivo il 28 aprile 2023