Levante torna mora e lancia il singolo “Canzone d’estate”. Amadeus: “Ma proprio al mio Sanremo dovevi venire Bionda?”

Levante Canzone d’estate è il nuovo singolo della cantautrice che per l’occasione, dopo le numerose critiche ricevute al Festival di Sanremo per il suo look biondo, torna mora e ci scherza su con un divertente video che ospita numerosi volti noti da Amadeus a Fiorello, da Colapesce e Dimartino a Linus.

L’artista quest’anno è tornata in gara al Festival di Sanremo con Vivo. Il brano ha ottenuto al certificazione disco d’oro per le oltre 50.000 unità pur piazzandosi 23esima su 28 artisti nella classifica della kermesse.

A seguire Levante ha pubblicato l’album Opera Futura, disco che non è riuscito ad ottenere il successo dei precedenti lavori, Nel caos di stanze stupefacenti e e Magmamemoria.

09 luglio Matera Castello di Tramontano

15 luglio L’Aquila Pinewood Festival

18 luglio Porto Recanati Arena Beniamino Gigli

22 luglio Roma Cavea Auditorium – Parco della musica

20 agosto Grottaglie Cave di Fantiano

23 agosto Barletta Fossato del Castello

25 agosto Noto Scalinata della cattedrale

27 settembre Verona – Arena di Verona

Levante Canzone d’estate e il ritorno al look naturale

Il nuovo singolo della cantautrice uscirà per Warner Music Italy venerdì 23 giugno e si intitola Canzone d’estate.

Come dicevamo in apertura Levante lo ha annunciato con un video autoironico in cui appaiono diversi personaggi noti a criticare il look biondo con cui partecipato al Festival e lanciato il nuovo disco.

Nel video Levante è a letto e, nel pieno del sonno, è colta da un incubo. Nell’ordine appaiono tra gli altri:

Pilar Fogliati

Paola & Chiara

Valerio Lundini

Colapesca e Dimartino (“Il problema non sono i capelli, sono le sopracciglia“)

Linus

Amadeus (“Ma proprio al mio Sanremo dovevi venire Bionda?”)

Fiorello (“Ma chi te lo fece fare? Non ti si può taliare proprio“)

Al risveglio dal sogno Levante, rivolgendosi al compagno, afferma: “Pietro ho fatto un incubo, ho sognato che ero bionda. Ed era un disastro”