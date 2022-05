Leo Gassmann soccorre una ragazza vittima di stupro: "Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza... Non aspettate che l'atto si manifesti, bloccatelo nel nascere"

Sabato scorso Leo Gassmann, cantante figlio dell’attore Alessandro Gassmann e già vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove proposte, si è reso protagonista di un gesto importante… aver soccorso a Roma una ragazza vittima di uno stupro.

Un gesto che potrebbe sembrare scontato e dovrebbe esserlo ma non sempre ciò avviene in una società dove sono in continuo aumenti non solo gli episodi di violenza, ma anche quelli che avvengono davanti agli occhi indifferenti delle persone, spesso anche di giorno.

Leo ha voluto condividere l’episodio con i suoi fan attraverso i social…

Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito.

Abbiamo chiamato la polizia e un’ambulanza ha portato via la giovane per accertamenti. Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro. Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura.

Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene ad ognuno di noi. Non abbiate paura a denunciare o a chiedere aiuto. Non siete soli/e.

Rendiamo questo mondo un posto migliore. Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto. Voglio dedicare la mia vita a proteggere queste persone. Ognuno di noi può fare la differenza qualunque sia il suo mestiere/passione. Chi sbaglia, va punito.

La ragazza è stata quindi dimessa dall’ospedale e ha raccontato l’episodio ringraziando chi l’ha soccorsa anche se, da quanto si apprende da Il Corriere della sera, non avrebbe sporto denuncia.

Le parole di Leo Gassmann sui social

A seguito dell’episodio raccontato nelle storie di Instagram dal cantante gli sono arrivati diversi messaggi di elogio. Lui ha voluto però tornare a scrivere sottolineando come questa dovrebbe essere la normalità e non un qualcosa da elogiare…

Mi state scrivendo in molti in merito a ciò che è avvenuto l’altra sera. Non sono un eroe, ho fatto solo ciò che era giusto. Siete in molti ad avere delle storie da raccontare simili a quella che ho vissuto io. Non abbiate paura, non siete soli.

Aiutare il prossimo dovrebbe essere una priorità di ogni essere umano. Se vi capita di notare per strada una ragazza o un ragazzo in difficoltà, non voltategli le spalle. Non aspettate che l’atto si manifesti, bloccatelo nel nascere.

C’è tanto male in questo mondo ma questo perché le cose belle sono fragili e vanno curate giorno dopo giorno. Ci sono tante brave persone su questo pianeta… valorizziamole, proteggiamole.

Insieme possiamo fare la differenza. Il futuro è nelle nostre mani possiamo scegliere di assecondare l’oscurità o vivere alla ricerca di una luce. Quella luce può essere in ognuno di noi e si alimenta ogniqualvolta agiamo in maniera giusta.