Le Vibrazioni, ecco il tour per festeggiare 20 anni di carriera

Le Vibrazioni tour 2023.

La band di Francesco Sarcina ha tagliato, già da un po’ di tempo, il traguardo dei 20 anni di carriera e dei 1000 live in tutta Italia, cosa che li rende una delle band più longeve e amate di questo Paese.

Proprio per festeggiare il ventennale del primo dei 6 album che hanno pubblicato, cioè ‘Le Vibrazioni‘, sono stati organizzati tre concerti in tre diverse città: Roma, Milano e Torino.

Saranno tre occasioni uniche, sulla falsa riga di quanto fu fatto prima della pandemia al Forum di Assago con il concerto evento che, in qualche modo, ha rilanciato definitivamente la carriera del gruppo.

Per dare ulteriore valore a questo annuncio, Le Vibrazioni hanno regalato ai fan di Milano una performance unica di ‘Dedicato a te’, la prima canzone estratta dal disco d’esordio, risuonandola dal vivo lo scorso 17 febbraio nella stessa location dove fu registrato il videoclip ormai 20 anni fa, i Navigli.

Su un barca lungo il Naviglio Grande, la band ha attraverso i luoghi che rappresentano casa:

“Abbiamo deciso di fare questo live a sorpresa nei luoghi in cui abbiamo iniziato a suonare vent’anni fa, per provare a fissare quel momento. Nella conclusione del videoclip originale suonavamo su un barcone attraccato, mentre in questa occasione abbiamo deciso di suonare su un barcone in movimento, e abbiamo vissuto questo momento come il lancio perfetto per i tre eventi speciali con cui torneremo finalmente nei club in una dimensione a noi cara, condividendo le emozioni immersi nel pubblico. Stiamo studiando una scaletta mirata che sarà sicuramente l’occasione per ripercorrere e celebrare questi 20 anni di musica e di vita con chi verrà a vederci”.

Come detto, dopo questo speciale evento di qualche giorno fa, Le Vibrazioni torneranno a cantare questa e altre decine di canzoni in un mini tour. Ecco le date:

4 MARZO – ROMA – LARGO VENUE

8 MARZO – MILANO – FABRIQUE

10 MARZO – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

