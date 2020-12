Le Vibrazioni Dedicato a Te

Dedicato a Te è una delle canzoni che meglio rappresenta il percorso musicale de Le Vibrazioni. Ora il pezzo vive una nuova fase grazie a una nuova versione, utilizzata come sigla della fiction di Canale 5 Il Silenzio Dell’Acqua.

Il brano della band di Francesco Sarcina fu pubblicato nel 2003 e fu il primo successo a cui seguirono pochi mesi dopo In Una Notte d’estate e Vieni da Me.

La nuova versione, denominata Dedicato a Te – Acqua Version (Artist First), sarà in radio e in digitale dal 3 dicembre.

Il brano, riprodotto e registrato con un emozionante arrangiamento orchestrale, è stato scelto come sigla de Il silenzio dell’acqua la fortunata serie televisiva italiana partita a fine novembre e trasmessa in prima serata su Canale 5.

Dedicato a te, quindi apre le puntate della fiction in cui recitano Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, prendendo idealmente il posto di Torno a Casa, il brano dei Maneskin sigla della prima serie.

LE VIBRAZIONI DEDICATO A TE

Dedicato a te, scritto da Francesco Sarcina, è stato il singolo più venduto in Italia nel 2003 ed è stato il primo brano estratto dal disco d’esordio Le Vibrazioni.

Il lancio del brano, rimasto per mesi in vetta a tutte le classifiche, è stato accompagnato da un video di successo girato in due versioni, in piano sequenza, sui Navigli di Milano.

Una clip che ha fatto scuola e che è stato oggetto di una parodia, da parte degli Elio e le Storie Tese, e una citazione nel video di Credi Credi di Frankie-Hi-NRG Mc.