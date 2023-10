Lazza nella storia, SIRIO è l’album rap più certificato di sempre

Lazza continua ad arare le classifiche di vendita e conquistare record senza sosta grazie al suo album manifesto SIRIO che, da oggi, è il più certificato della storia del rap italiano.

A distanza di un anno e mezzo dalla sua pubblicazione, la stella di SIRIO (Island Records) continua a brillare ancora fortissima stagliandosi nel cielo delle leggende della musica italiana rap.

Dopo aver già infranto il record di permanenza alla N.1 della classifica FIMI con 21 settimane al comando, è certificato oggi ottavo Disco di Platino.

In questo periodo di tempo, complici la qualità dell’album ma anche la partecipazione di Lazza al Festival di Sanremo, SIRIO ha macinato oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali.

Con le certificazioni di oggi con il Disco d’Oro per 3 pali, il Doppio Platino per Nessuno e il Triplo Platino per Bon Ton il palmarès di Lazza raggiunge quota 75 Dischi di Platino e 43 Dischi d’Oro.

lazza raggiungerà il disco di diamante? facciamo i conti

A questo punto la domanda vera è se si arriverà alla quota sufficiente per festeggiare quello che, due anni fa, non era un risultato neanche lontanamente immaginabile, vale a diro il Disco di Diamante con SIRIO.

Ricordiamo che per raggiungere questa soglia, in Italia, bisogna raggiungere le 500mila copie vendute e, al momento, SIRIO è a quota 400mila.

Con i nuovi parametri imposti dalla FIMI nel 2012 nessun album ha ancora raggiunto questa soglia mentre ci sono dei singoli che ce l’hanno fatta.

Gli ultimi album ad avere raggiunto la soglia sufficiente per il Diamante sono Viva i Romantici dei Modà e Ora di Jovanotti nel 2011, quando ancora erano in vigore i vecchi parametri, più bassi degli attuali (300mila copie vendute, non 500mila), da dover raggiungere.

Restando nel campo del rap, Lazza ha superato due album iconici del genere: Rockstar di Sfera Ebbasta e Taxi Driver di Rkomi, entrambi di poco sopra le 350mila copie vendute.