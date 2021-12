Laura Pausini è la prima italiana a condurre una puntata di “Easy Hits” su Apple Music Radio

Laura Pausini è l’artista delle prime volte… da “la prima donna italiana ad esibirsi a San Siro” a “la prima (e unica) a vincere un Golden Globe”. Sarà anche la prima artista italiana a pubblicare l’intera discografia con audio spaziale su Apple Music ed ora è la prima artista italiana a condurre una puntata di Easy Hits, programma di Apple Music Radio.

Easy Hits è lo show dedicato ai successi pop internazionali e in questa puntata, unica nel suo genere e ricca di record, si celebra la storia musicale di Laura.

La Pausini è il primo artista italiano a co-condurre con la host Sabi la puntata monografica dello show che, per l’occasione, sarà il primo contenuto in lingua italiana di Apple Music Radio.

La puntata di Easy Hits con Laura Pausini è disponibile a partire dal 13 dicembre in italiano, inglese e spagnolo, cliccando qui.

Un appuntamento speciale che è a tutti gli effetti un viaggio tra i successi più amati di Laura Pausini, pensato per celebrare ancora una volta la pubblicazione dell’intero catalogo di Laura nella nuova frontiera dell’Audio Spaziale.

Da Io Sì (Seen) a La Solitudine, passando per Io Canto e Invece No, nel corso della puntata di Easy Hits Laura e Sabi introdurranno gli iconici brani dell’artista che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo.

In occasione dell’uscita del catalogo di Laura Pausini in Audio Spaziale, Laura4U, il fan club ufficiale della cantante, promuove un’iniziativa esclusiva regalando a tutti i fan iscritti la possibilità di accedere a uno speciale abbonamento ad Apple Music per ascoltare gli album della loro beniamina “come non li avete mai sentiti prima!”.