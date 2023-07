Laura Pausini World Tour 2023/2024. Triplica la data di Roma e raddoppiano Firenze, Eboli e Padova

Laura Pausini tour mondiale in continuo movimento, triplicano e raddoppiano diversi appuntamenti.

Dopo il successo dell’Anteprima World Tour, che ha visto l’artista italiana più premiata al mondo esibirsi con tre concerti sold out in Piazza San Marco a Venezia ((vedi qui) la leg italiana del Laura Pausini World Tour 2023/2024 si arricchisce di nuove date: triplica la data di Roma e raddoppiano Firenze, Eboli e Padova.

Dopo l’Anteprima a Siviglia in Plaza de España i prossimi 21 e 22 luglio, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024, organizzato e prodotto da Friends & Partners, prenderà il via a dicembre in Italia e si sposterà poi in Europa, Sud America e in USA.

A seguire il calendario aggiornato e il link per l’acquisto dei biglietti.

LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024

ANTEPRIMA WORLD TOUR

30 GIUGNO 2023 – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

1 LUGLIO 2023 – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

2 LUGLIO 2023 – VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

21 LUGLIO 2023 – SIVIGLIA @ PLAZA DE ESPAÑA

22 LUGLIO 2023 – SIVIGLIA @ PLAZA DE ESPAÑA

ITALIAN INDOOR LEG

8 DICEMBRE 2023 – RIMINI @ STADIUM

9 DICEMBRE 2023 – RIMINI @ STADIUM

12 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

13 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

15 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (NUOVA DATA)

19 DICEMBRE 2023 – MANTOVA @ PALA UNICAL

20 DICEMBRE 2023 – MANTOVA @ PALA UNICAL

22 DICEMBRE 2023 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

23 DICEMBRE 2023 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM (NUOVA DATA)

26 DICEMBRE 2023 – EBOLI (SA) @PALA SELE

27 DICEMBRE 2023 – EBOLI (SA) @PALA SELE (NUOVA DATA)

29 DICEMBRE 2023 – BARI @ PALA FLORIO

30 DICEMBRE 2023 – BARI @ PALA FLORIO

6 GENNAIO 2024 – PADOVA @ ARENA SPETTACOLI PADOVAFIERE

7 GENNAIO 2024 – PADOVA @ ARENA SPETTACOLI PADOVAFIERE (NUOVA DATA)

9 GENNAIO 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

12 GENNAIO 2024 – TORINO @ PALA ALPITOUR

13 GENNAIO 2024 – TORINO @ PALA ALPITOUR

15 GENNAIO 2024 – BOLZANO @ SPARKASSE ARENA

17 GENNAIO 2024 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

18 GENNAIO 2024 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

EUROPEAN INDOOR LEG

27 GENNAIO 2024 – MADRID (SPAIN) @ WIZINK CENTER

29 GENNAIO 2024 – BARCELONA (SPAIN) @ PALAU ST JORDI

3 FEBBRAIO 2024 – LISBOA (PORTUGAL) @ ALTICE ARENA

10 FEBBRAIO 2024 – BRUXELLES (BELGIUM)@ FOREST NATIONAL

12 FEBBRAIO 2024 – PARIS (FRANCE)@ ACCOR ARENA

15 FEBBRAIO 2024 – ZURICH (SWITZERLAND) @ HALLENSTADION

16 FEBBRAIO 2024 – STUTTGART (GERMANY) @ SCHLEYER HALLE

LATAM LEG

28 FEBBRAIO 2024 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

2 MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) @ ESPAÇO UNIMED

3 MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) @ ESPAÇO UNIMED

6 MARZO 2024 – LIMA (PERU) @ EXPLANADA DE UNALM

8 MARZO 2024 – QUITO (ECUADOR) @COLISEO RUMIÑAHUI

10 MARZO 2024 – BOGOTA (COLOMBIA) @MOVISTAR ARENA

16 MARZO 2024 – MEXICO DF (MEXICO) @ARENA CDMX

18 MARZO 2024 – MONTERREY (MEXICO) @ARENA MONTERREY

USA LEG

21 MARZO 2024 – HOUSTON (TEXAS) @ SMART FINANCIAL CENTRE

23 MARZO 2024 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ YOUTUBE THEATER

28 MARZO 2024 – ORLANDO (FLORIDA) @ DR. PHILLIPS CENTER

30 MARZO 2024 – MIAMI (FLORIDA) @ MIAMI – KASEYA CENTER

04 APRILE 2024 – CHICAGO (ILLINOIS) @ROSEMONT THEATRE

06 APRILE 2024 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN

