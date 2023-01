Laura Pausini annuncia il ritorno live. Il tour mondiale parte da due splendide piazze: Venezia e Siviglia

Laura Pausini tour 2023… annunciati due live di anteprima del tour mondiale.

Il 2023, è noto da tempo, sarà un anno all’insegna di Laura Pausini che, non solo festeggerà 30 anni di carriera il 27 febbraio, ma nel corso dell’anno rilascerà nuova musica e, sopratutto l’attesissimo 14esimo album in studio, un progetto che arriverà a distanza di cinque anni da Fatti sentire.

Il ritorno non sarà solo discografico ma anche live e a livello mondiale. Del resto Laura deve festeggiare 30 anni di una carriera che l’ha vista vincere Sanremo, il Grammy Awards, quattro Latin Grammy e, in tempi più recenti, un Golden Globe ottenendo anche una nomination agli Oscar.

Laura Pausini tour 2023. Le prime date di Anteprima tour mondiale

Il primo dei tantissimi annunci che Laura ha promesso di lanciare nel corso del 2023 arriva proprio oggi, 25 gennaio. Le prime due date live del tour mondiale di Laura Pausini la vedranno esibirsi l’estate prossima in due location in cui non ha mai cantato in trent’anni di carriera, due posti meravigliosi: Venezia, in piazza San Marco, e Siviglia, in Plaza De Espana.

Ecco a seguire l’annuncio della Pausini:

“Come vi ho già detto questo 2023 sarà un anno pieno annunci… iniziamo così!

Vi rendete conto che in questi 30 anni di carriera non ho mai cantato ne a Venezia ne a Siviglia?

Finalmente torno a cantare con voi! 💙

Anteprima Tour Mondiale

LAURA VENEZIA – 30 GIUGNO 2023

LAURA SEVILLA – 21 DE JULIO 2023″

Due date di anteprima tour quindi. Il 30 giugno a Venezia e il 21 luglio a Siviglia. I biglietti saranno disponibili al link qui sotto a partire dalle ore 16 del 27 gennaio. Per iscritti al Fan Club ufficiale di Laura Pausini, il Laura4U, ci sarà una pre-sale esclusiva dalle 16 del 26 gennaio alle 15 del 27 gennaio.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI