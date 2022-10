Laura Pausini presenterà la cerimonia dei Latin Grammy 2022

Laura Pausini Latin Grammy. La cantante, già multi vincitrice dell’ambitissimo premio, il Grammy Awards dell’America Latina, quest’anno sarà la presentatrice dell’evento che si svolgerà il 17 novembre prossimo.

Laura torna così alla cerimonia che l’ha vista trionfare l’ultima volta nel 2018 quando con il suo ultimo album di inediti, Fatti sentire (Hazte sentir nella versione in spagnolo),si aggiudicò il premio nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album ed è record.

Questa le parole con cui la Pausini ha dato la notizia sui social:

Ringrazio l’Accademia per avermi chiamata per questo ruolo così prestigioso e il 17 novembre prometto di dare il meglio di me… mentre preparo il disco che verrà!“

“L’ultima volta che sono volata a Las Vegas per i Latin Grammys è stata nel 2018 quando, davvero inaspettatamente, vinsi con il disco ‘Fatti Sentire – Hazte Sentir’. Quest’anno la notizia che non vedevo l’ora di darvi è che… presenterò i Latin Grammy!

Ad oggi, con quasi trent’anni di carriera alle spalle (li festeggerà a fine febbraio del 2023), Laura Pausini ha già vinto l’ambito premio quattro volte su otto nomination in totale ricevute. Ricordiamo che la nostra cantante più nota al mondo conta nel suo palmares anche un Grammy Awards, vinto negli Stati Uniti nel 2006, e un Golden Globe conquistato nel 2021 insieme ad una nomination agli Oscar. unica italiana della storia.

Laura Pausini al momento è impegnata in veste di giudice a La Voz Espana mentre, al contrario di quando scritto dai giornali nelle scorse settimane, non sarà sul palco del Festival di Sanremo ne in qualità di super ospite ne tantomeno in gara.