Laura Pausini: per i suoi 30 anni di carriera regala ai fan tre concerti in tre città del mondo, tutti in presenza, in 24 ore

#LAURA30 tre live gratuiti in giro per il mondo di Laura Pausini.

Trent’anni di carriera sono un traguardo importante, lo sono ancora di più se talento, fortuna, occasione, determinazione, tenacia, studio e spirito di sacrificio, hanno fatto in modo che in questi trent’anni la carriera di un’artista non conoscesse mai la la parola flop. E questo è il caso di Laura Pausini.

Il 27 febbraio del 1993 la cantante di Solarolo saliva sul palco del Festival di Sanremo per cantare La Solitudine e da allora non si è più fermata ed è diventata una cittadina del mondo che ha portato la bandiera italiana con fierezza praticamente ovunque.

Ed è per questo che Laura Pausini per festeggiare questi 30 anni di carriera ha ideato per la giornata del 27 febbraio 2023 un’impresa titanica, quasi un giro del mondo live in 24 ore, che mai era stato realizzato da nessuno sino ad oggi.

La cantante ha scelto di festeggiare questi 30 anni per poi ripartire con un nuovo singolo, un nuovo disco e un tour mondiale, facendo quello che per molto tempo i suoi fan hanno fatto per lei. Viaggi, sacrifici, nottate insonni, biglietti spesi, trasferte fuori dai confini nazionali… un’ondata d’amore che la cantante restituirà tenendo tre concerti in tre città del mondo in 24 ore.

Il Claim di questo evento sarà “Questa volta vengo io da voi”. Perché questa volta sarà Laura ad andare dal suo pubblico, in tre città simbolo che l’hanno adottato in questi trent’anni, New York, Madrid e Milano, realizzando tre live in queste tre città in un solo giorno.

Laura 30 – i tre concerti di Laura Pausini in 24 ore

Questo evento spiega il motivo per cui per rappresentare i festeggiamenti per i 30 anni di carriera l’artista ha scelto un logo che rappresenta un corridore sovrapposto ad una clessidra.

Si perché alle ore 18 del 26 febbraio Laura sarà a New York, all’Apollo Theater e si esibirà live con 10 canzoni appartenenti al repertorio dei suoi primi dieci anni di carriera. Le 18 del 26 febbraio negli Stati Uniti corrispondo alla mezzanotte italiana, quindi nel nostro paese sarà il 27 febbraio, giorno in cui il sogno in musica della Pausini è diventato realtà.

Dopo New York la cantante si sposterà in aereo per essere alle 3 del pomeriggio a Madrid, al The Music Station dove canterà altre dieci canzoni questa volta appartenenti alla seconda decade del suo repertorio.

Terminato anche questo show sarà la volta di ripartire subito per Milano dove Laura Pausini terminerà i festeggiamenti per i suoi trent’anni di carriera al Teatro Carcano di Milano alle ore 11 con dieci canzoni appartenenti all’ultima decade dei suoi trent’anni di carriera.

Questa volta vengo io da voi

Ecco le parole con cui Laura ha annunciato poco fa sui social questi “30 years in 24 hours”…

Il 27 febbraio 1993 avevo 18 anni e ho vinto il festival di Sanremo tra le nuove proposte con ‘La solitudine‘.

VOI mi avete scelta, siete entrati nella mia vita rivoluzionando tutto. Questa volta voglio sorprendervi io, mettendo alla prova il mio fisico, la mia forza e la mia voce.

Lo farò in modo strano, del resto che sfida sarebbe se tutto fosse facile? In questi anni voi avete sacrificato tanto per stare con me e voglio dimostrarvi che sono ancora talmente innamorata di voi da fare pazzie. Il 26 febbraio alle ore 18 di New York, quando in Italia sarà già la mezzanotte del 27 Febbraio, inizierò a festeggiare con voi a New York, all’Apollo Theater, per poi arrivare a Madrid al The Music Station (ore 15.00 CET) e chiudiamo a Milano, al Teatro Carcano (ore 23.00 CET). Ogni città un teatro (perché nei teatri ho cominciato);

10 canzoni live per ciascun concerto (ogni città una decade);

Un aereo dopo ogni esibizione per raggiungervi in 24 ore;

E un completo Emporio Armaniche ricorda la giacca del mio Sanremo! Saranno 2 continenti. Saranno 3 città. Saranno 5 lingue. Saranno 24 ore. Sarà live e sarà aperto al pubblico, a ingresso libero. Mi sto preparando da mesi per riuscire in questa staffetta che è il mio sogno da condividere. Ora Vengo io da voi!”

LAURA 30 – Come partecipare ai live di Laura Pausini

Come dicevamo con questi tre live la cantante chiude i festeggiamenti per i 30 anni di carriera e si apre ad una nuova era come spiega lei stessa…

“Il trentennale lo festeggiamo così, il giorno del nostro primo incontro. Adesso forse capirete meglio il logo: sono io che corro a sfidare il tempo perché è più semplice sedersi sul passato ma a me non piace affatto e poi… per amore si deve fare tutto. 💙”

#LAURA30 è organizzato e prodotto da GenteMusic e Friends & Partners e sarà possibile grazie al supporto della compagnia aerea Neos Air, la seconda compagnia aerea italiana, e Ticketmaster.

Ecco come prenotare il proprio posto per uno degli eventi live di New York, Madrid e Milano su Ticketmaster.it fino ad esaurimento posti, salvo dotazione riservata.

FASE 1 registrazione

1) Procedi con la tua registrazione in questa pagina inserendo i dati identificativi richiesti, prendi visione dell’informativa privacy, accetta le condizioni generali per la partecipazione che troverai qui e l’autorizzazione per la realizzazione e la diffusione di foto e video, che troverai qui.

Puoi registrarti per partecipare ad uno solo dei 3 show sotto riportati, a partire dal 14/02/2023 h. 15:00 (CET) – h. 9:00 am (EST) e fino ad esaurimento posti salvo dotazione riservata, comunque entro e non oltre il 21/02/2023, h. 15:00 (CET) – h. 9:00 am (EST).

PUOI OTTENERE MASSIMO 2 INVITI PER LO SHOW CHE SCEGLIERAI.

FASE 2 CHECK IN ONLINE

Dopo la registrazione, devi confermare la tua partecipazione effettuando il check-in online per ricevere l’invito, senza il quale non potrai accedere allo show.

Puoi effettuare il check-in online a partire dal 22/02/2023 h. 15:00 (CET) – h. 9:00 am (EST) utilizzando il link ed il codice che riceverai direttamente da Ticketmaster a partire dal 22/02/2023, all’indirizzo email inserito in fase di registrazione. Verrai reindirizzato sulla piattaforma di Ticketmaster del paese in cui si svolge lo show che hai selezionato e, per completare il check-in, dovrai essere in possesso di un account Ticketmaster di quel paese.

Tempo limite per effettuare il check-in: a partire dal 22/02/2023 h. 15:00 (CET) – h. 9:00 am (EST) e fino al 23/02/2023 h. 15:00 (CET) – h.9:00 am (EST)

A questo punto otterrai via email l’invito allo show che hai selezionato e che potrai salvare in pdf sul tuo smartphone o stampare.

LAST CALL

Cosa succede dal 24/02/2023 se ci sono ancora posti disponibili? Se rimarranno posti disponibili, il 24/02/2023 h. 15:00 (CET) – h.9:00 am (EST) sarà comunicata la “last call” con gli ultimi posti eventualmente disponibili.

NOTA BENE: le persone a mobilità ridotta o con disabilità potranno richiedere assistenza per accedere allo Show inviando un’e-mail, entro il 23/02/2023 h. 15:00 (CET) – h.9:00 am (EST), al seguente indirizzo: laura30@friendsandpartners.it , al fine di segnalare le proprie esigenze e trasmettere l’eventuale documentazione richiesta, per consentire agli organizzatori di predisporre la necessaria assistenza per l’accesso allo show.