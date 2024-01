La SuperClassifica 01/2024: tra Sfera Ebbasta e Massimo Pericolo con il nuovo anno TikTok ci regala Nino D’Angelo

La SuperClassifica di All Music Italia settimana 01 del 2024 (dal 29/12/2023 al 04/01/2024): da Sfera Ebbasta a… Nino D’Angelo.

Attraverso un’elaborazione delle posizioni nelle principali classifiche di consumo in Italia – FIMI/GfK (album e singoli) e TikTok Italia – nascono quattro diverse charts, brani, artisti, etichette e distributori che danno vita a La SuperClassifica di All Music Italia nata per fornire una visuale a 360° sul gradimento della musica in Italia.

LA SUPERCLASSIFICA DI ALL MUSIC ITALIA 01/2024

La Superclassifica di All Music Italia è tornata dopo un periodo di vacanza e riparte dalla settimana 1, la prima del 2024 per raccontare come si muove la musica italiana attraverso il gradimento del pubblico che la sceglie.

Il panorama dei brani restituisce ancora una volta un podio in mano alla musica urban, con “MoneyLove” di Massimo Pericolo in testa alla classifica. La vera sorpresa arriva alla posizione #6 dove fa capolino tra due brani di Sfera Ebbasta, la N.E. “Capodanno” di Nino D’Angelo (pronto a dei live imperdibili, ricordiamo). Stiamo parlando di una canzone del 1992, contenuta nell’album In Concerto Vol. 1.

BRANI

Moneylove – Massimo Pericolo Feat. Emis Killa (=) Everyday – Takagi & Ketra Feat. Shiva, Anna & Geolier (+1) Petit Fou Fou – Rhove & Anna (+28) 15 Piani – Sfera Ebbasta & Marracash (=) Calcolatrici – Sfera Ebbasta, Geolier, Simba La Rue & Baby Gang (+1) Capodanno – Nino D’Angelo (N.E.) Anche Stasera – Sfera Ebbasta & Elodie (=) Rossofuoco – Mida (+1) Che T’O Dico A Fa’ – Angelina Mango (-4) 2Minuti – Calcutta (+11)

LA SUPERCLASSIFICA di all music italia focus su Tiktok

Ancora una volta è TikTok a regalarci un ritorno al passato. La piattaforma cinese riesce a farci rispolverare canzoni in base al loro contenuto e significato. È la parola chiave che fa il successo di un brano e non il brano stesso, perché poi, una volta utilizzati quei 30 secondi di audio del video pubblicato, la canzone tornerà nel 1992.

Come possiamo classificare questa fruizione della musica? Ci regala l’opportunità di ridare vita ad un vecchio brano o ci insegna a usare le composizioni artistiche senza godere davvero del loro valore artistico?

Forse la risposta ce la potrebbero dare altri dati, estrapolati dalla classifica dei brani: “Buon Anno” del chitarrista e cantautore Cico Moreno è N.E. alla posizione #19. È una canzone di 3 anni fa, il cui videoclip ufficiale su YouTube non ha ancora raggiunto le 10mila visualizzazioni. Eppure, TikTok le ha ridato vita. Addirittura questa canzone supera il grande maestro Lucio Dalla che con “L’anno che verrà” entra alla posizione #24 così come “Grazie a Tutti” di Gianni Morandi N.E. alla posizione #28.

In mezzo a questi risultati “transitori” che devono il merito solo al 100% di gradimento di TikTok, è invece FIMI/GFK a restituire dati di brani decisamente più attuali e stabili e così si deve a loro il 100% della presenza di Sfera Ebbasta, di Calcutta, di Geolier, di Lazza che si trova ancora alla posizione #19 con “Cenere“, brano che non ci ha mai lasciati in questo anno 2023 e che scavalla con onore nel 2024.

GLI ARTISTI

Gli artisti Urban mantengono il podio e a dire il vero pure le prime 10 posizioni della classifica con in testa, stabile, l’inossidabile Sfera Ebbasta. A parte la presenza indie/pop di Calcutta dobbiamo arrivare alla posizione #12 per un’ artista pop, tra l’altro colei che è stata decretata anche come cantante più letta su All Music Italia nel mese di dicembre, senza neanche avere musica nuova da promuovere… Annalisa (leggi l’articolo qui).

Sfera Ebbasta (=) Geolier (=) Anna (+2) Massimo Pericolo (-1) Calcutta (+3) Shiva (+3) Tedua (+7) Marracash (+2) Emis Killa (-2) Takagi & Ketra (+2)

Quali sono gli artisti del cast di Sanremo 2024 di maggior gradimento al momento nella nostra chart? Eccoli:

Geolier Annalisa Angelina Mango The Kolors Emma Alfa Ghali Rose Villain Mr. Rain Clara Irama

