Nino D’Angelo fa la festa allo Stadio Maradona di Napoli con il concerto “I Miei Meravigliosi Anni ’80”

Nino D’Angelo annuncia una grande festa live per celebrare la sua carriera con una scaletta all’insegna degli anni’80.

Il ragazzo della curva B dà appuntamento a tutti i suoi fan il 29 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per celebrare la sua carriera con l’evento, unica data live del cantautore nel 2024, “I Miei Meravigliosi Anni ’80… e non solo!“.

L’artista si renderà protagonista di una serata speciale fatta di musica ed emozioni. Porterà sul palco la sua storia musicale con una grande festa anni ’80 dove farà vivere alla sua città un’esperienza straordinaria.

«Da diversi anni, durante i miei concerti, ho notato che quando canto i brani degli anni ’80 il pubblico balla e si scatena. Questa esperienza mi ha ispirato a organizzare un concerto speciale per il pubblico di casa mia, in cui metterò in scena una serata interamente incentrata sulla parte della mia discografia legata a quel periodo.

Per me è anche un modo per fare una dedica “all’artista col caschetto” che è la base di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Lui è stato colui che negli anni si è preso gli schiaffi e io ora mi godo le carezze. Il vero eroe del mio successo è lui».